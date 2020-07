IL CONSIGLIO DI STATO ha bocciato il ricorso del gruppo Prima Treia. Ad annunciarlo l'attuale primo cittadino facente funzioni, David Buschittari

«Il Consiglio di stato conferma la decisione del Tar Marche dello scorso ottobre: la giunta di Treia è legittima! Il 25 luglio rientra il sindaco Franco Capponi!». Con tanto di punti esclamativi è il testo del post pubblicato dal sindaco facente funzioni di Treia David Buschittari nel primo pomeriggio con riferimento alla pubblicazione della sentenza dei giudici del Consiglio di stato. A promuovere il ricorso ai giudici del Tar Marche prima, poi in appello al Consiglio di stato, era stato il gruppo dell’ex candidato sindaco del centrodestra Vittorio Sampaolo. L’opposizione treiese, prima della decisione di primo grado, aveva anche esposto in un comunicato le motivazioni da cui traevano buoni auspici: «A pochi giorni – avevano scritto Sampaolo e il gruppo Prima Treia – dalla discussione al Tar delle Marche sull’illegittimità della giunta Capponi e di tutti i suoi atti arrivano conferme indirette che il ricorso di Prima Treia ha tutte le carte in regola per essere accolto. In una situazione analoga a quella treiese il Tar della Lombardia ha accolto le istanze della minoranza. Confidiamo che, dopo quello calabrese e quello lombardo, anche il Tar marchigiano faccia giustizia restituendo ai cittadini la fiducia nelle istituzioni democratiche e nelle figure che le rappresentano». Secondo il gruppo di opposizione «Capponi, sospeso dalla Legge Severino, non poteva fare il sindaco nemmeno per un minuto, figuriamoci nominare la giunta col pretesto che non era ancora stata formalizzata dalla prefettura la sua sospensione». Ora la sentenza dei giudici amministrativi che chiude la partita legata alla legittimità del decreto di nomina della giunta di Treia. Tutto era nato dalla condanna in primo grado di Capponi per la vicenda delle spese facili in Regione.

(l. pat.)