TREIA - La 23enne di Santa Maria in Selva cercherà lavoro nel mondo del cinema

Si è laureata da sola alla New York Film Academy, dall’altra parte del mondo Emily Patrizi, 23 anni, di Treia.

Emily si è diplomata nel 2016 all’Itas di Macerata. «Il 12 settembre del 2018 – racconta la mamma Cristina – ha avuto la brillante e, secondo me, coraggiosa idea di partire da Santa Maria in Selva per New York per frequentare la Nyfa ( New York Film Accademy) una delle più prestigiose accademie del cinema. Dopo tanti sacrifici economici, sabato 16 maggio, si è laureata o come si dice in America si è graduata. Ora è in attesa dell Opt una sorta di permesso con validità un anno che le permette di rimanere in America per cercare lavoro nel mondo del cinema e della tv». La famiglia avrebbe dovuto raggiungerla ma il loro volo è stato annullato e le regole della scuola non hanno consentito neanche di assistere a distanza. Ora Emily si trasferirà a Los Angeles per mettersi alla prova nel mondo del cinema. «Ci piacerebbe vederla – racconta la mamma – ma non può rischiare di tornare a casa e poi magari di non riuscire a ripartire a causa della pandemia».