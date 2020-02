Le date dei recuperi,

Lube a Monza il 18 marzo

VOLLEY - La Lega ha ufficializzato giorno e ora (20,30) del match che era in programma per domenica. Per quanto riguarda l’accesso del pubblico ci si atterrà alle disposizioni delle autorità competenti

28 Febbraio 2020 - Ore 13:34 - caricamento letture

La Lega Pallavolo Serie A ha definito le date dei recuperi dei match originariamente in programma domenica 1 marzo e poi rinviati, nona giornata di ritorno della Regular Season di SuperLega. La Lube Civitanova giocherà sul campo del Vero Volley Monza mercoledì 18 marzo alle 20.30 (diretta Eleven Sports): il match si va così ad inserire tra la trasferta di domenica 15 marzo a Perugia (undicesima di ritorno) e la gara casalinga con Padova di domenica 22 marzo (dodicesima di ritorno). Per quanto riguarda l’accesso del pubblico, la Lega Pallavolo e i Club si atterranno alle disposizioni delle autorità competenti. Di seguito tutte le nuove date della nona giornata di ritorno di Regular Season Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Sir Safety Conad Perugia: mercoledì 18 marzo ore 20.30 Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova: mercoledì 18 marzo ore 20.30 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano: mercoledì 11 marzo ore 19.30 Calzedonia Verona – Consar Ravenna: mercoledì 11 marzo ore 20.30 Itas Trentino – Top Volley Cisterna: mercoledì 18 marzo ore 20.30 Kioene Padova – Gas Sales Piacenza: mercoledì 11 marzo ore 20.30

