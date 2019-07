Gli eventi del weekend

IL PROGRAMMA degli appuntamenti del fine settimana in provincia

Le luci dell’Opera e della movida illuminano l’estate maceratese. Continua la pioggia di eventi sull’onda dei weekend più caldi dell’anno.

A Macerata gira tutto attorno lo Sferisterio: si apre la stagione dell’opera con le prime di Carmen (venerdì, ma già sold out), Macbeth (sabato) e Rigoletto (domenica). Programma completo del festival 2019 a questo indirizzo.

Civitanova risponde con gli attesissimi appuntamenti del festival Popsophia. Giuliano Ferrara e Philippe Daverio saranno a Civitanova Alta dal pomeriggio di venerdì per la seconda giornata di “Verso l’infinito e oltre”. Alle 18,30, per PopIsm, Giuliano Ferrara sarà intervistato da Michele Silenzi al chiostro Sant’Agostino. Il popolare giornalista si immergerà nella contemporaneità più assoluta, raccontando il concetto di filosofia e attualità. Sabato, 50esimo anniversario dallo sbarco sulla Luna, sarà una giornata tutta incentrata su quello storico evento, con discussioni relative a quel “piccolo passo” visto da diverse angolazioni. Programma completo a questo indirizzo.

Atmosfere diverse sul litorale di Civitanova, dove lo Shada si appresta ad accogliere la regina della musica italiana, Ornella Vanoni. La voce di L’eternità e La musica è finita sarà protagonista venerdì sera della cena spettacolo all’interno del disco club del litorale. Dopo le 23,30 ingresso libero per tutti con il dj set di Fabrizio Breviglieri. Sabato sera si cambia registro, con un tuffo nel decennio del Game Boy e di Ace Ventura con l’evento “Nostalgia ’90”. Domenica di ospiti internazionali: dopo aver fatto il giro del mondo “The Ritual with Anané & Louie Vega” arrivano allo Shada. Dalle console di Ibiza fino a quelle di Miami, la regina delle notti internazionali Ananesworld e suo marito Little Louie Vega, uno dei più influenti dj e produttori americani della house music, infiammeranno le ultime ore del weekend dalle 19.

Venerdì sera di bellezze a Fiuminata, dove il piazzale della Vittoria ospiterà le preselezioni regionali di Miss Italia. L’appuntamento è per le 21,30 e, in caso di pioggia, lo spettacolo – condotto dall’istrionico Marco Moscatelli e con la partecipazione di ospiti di eccezione – sarà spostato nel vicino teatrino parrocchiale (leggi l’articolo).

Sarà anche un weekend che non rinuncerà alle tradizioni: continua fino a domenica sera il Palio dei Terzieri nel centro storico di Montecassiano, dove tra locande, giochi folkloristici e sfilate in abiti d’epoca ci si ritroverà catapultati in un esclusivo viaggio nel tempo.

Viaggio nel diciannovesimo secolo anche a Cingoli. Sul Balcone delle Marche sarà il weekend di Cingoli 1848, che ospiterà anche il tradizionale palio che vedrà sfidarsi i quartieri di Santa Maria, San Nicolò e San Giovanni. Il programma di eventi durerà per tutto il weekend e si può consultare a questo indirizzo. Venerdì sera, sempre a Cingoli, si balla nella discoteca all’aperto del Garden con l’evento Starlight party, musica affidata a dj Aidem. La stessa sera evento “Flashback” nello chalet Arena delle luci dei viali Valentini con il meglio della musica ’70, ’80 e ’90.