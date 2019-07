AMBIENTE - Il consorzio di bonifica Marche interverrà sui due corsi d'acqua tra Sefro e Pioraco con l'obiettivo di aumentare la sicurezza. Il sindaco di Pioraco: «Un'opera fondamentale in prospettiva. Così evitiamo eventuali problematiche future»

Un appalto da 400mila euro all’insegna della prevenzione sul fiume Potenza e sul torrente Scarzito. Il consorzio di bonifica Marche interverrà su questi due corsi d’acqua, che si trovano all’interno dei territori comunali di Sefro e Pioraco, con l’obiettivo di mitigare il rischio idraulico attraverso la realizzazione di un’area di naturale esondazione e il ripristino dell’officiosità idraulica. Un intervento considerevole, dati i circa 2,9 chilometri di estensione sul torrente Scarzito (partendo da Pioraco e risalendo verso Sefro) e altri cinque chilometri sul fiume Potenza (sempre partendo da Pioraco e scendendo verso Castelraimondo). Il cronoprogramma prevede la realizzazione dell’intervento in 180 giorni e l’importo dell’appalto è pari a 435,200 euro. Per quanto riguarda la tipologia tecnica del lavoro, saranno sei i filoni di intervento previsti dal progetto del consorzio: innanzitutto si procederà con la sistemazione di un’area di naturale esondazione, capace di contenere un volume di acqua pari a circa 50mila metri cubi, attraverso la realizzazione di un argine. Un altro passaggio riguarderà lo sfalcio e la trinciatura della vegetazione che si è sviluppata nell’alveo dei due corsi d’acqua. Ovviamente l’appalto prevede anche la raccolta del materiale legnoso che si è depositato e delle piante cadute, sia in alveo sia sulle sponde. Si procederà all’abbattimento delle piante secche e pericolanti che si trovano sulle sponde, oltre al diradamento selettivo di bassa intensità della vegetazione arborea. A conclusione dell’intervento, verranno realizzate opere di ingegneria naturalistica per la protezione delle sponde in erosione. Un lavoro particolarmente atteso e importante, come ha confermato anche il sindaco di Pioraco, Matteo Cicconi: «Ringrazio la disponibilità della Regione e del consorzio di bonifica Marche – sottolinea il primo cittadino – per questo intervento di pulizia degli alvei fluviali. Sono convinto che la manutenzione sia fondamentale, soprattutto in un’ottica di prevenzione: intervenendo in anticipo e a monte degli alvei fluviali, infatti, si possono evitare problematiche future».