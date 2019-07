CIVITANOVA - Dal 18 al 28 luglio con Popsophia momenti di convivialità al chiostro San Francesco

Popsophia, dal 18 al 28 luglio a Civitanova Alta, è anche spazio di incontro e luogo di scambio di idee e riflessioni sorseggiando un buon calice. Per stimolare la convivialità nasce così al chiostro San Francesco Wine Night. Ad organizzarlo, Cantine Fontezoppa, che vuole rendere protagonista il vino e chi trasforma la materia prima in arte, invitando amici produttori e i massimi esperti italiani.

«Wine Night – ha spiegato l’amministratore di Cantine Fontezoppa Mosè Ambrosi – è un angolo in cui si parlerà di vino. Nel nostro piccolo cercheremo di capire, assieme ai nostri ospiti, quale è la pura filosofia che si cela dietro ad un calice. Trovando, con produttori italiani e francesi, una vera e propria pop-enologia. Visto che tra i temi di Popsophia 2019 c’è la velocità, andremo a vedere verso dove sta andando il nostro settore. Con un mercato che corre e con una domanda che pretende al contempo però la giusta qualità. Ma Wine Night è pure una location dove dalle 18 alle 2 di notte si può riposare, mangiare o bere qualcosa. E soprattutto, nelle ore tarde, sognare».

Tre gli appuntamenti giornalieri, che avranno interventi diversi tra di loro. A partire dagli aperitivi con finger food Made in Marche, passando alla cena degustazione sotto le stelle e in compagnia degli ospiti, fino al Tiratardi dopo mezzanotte, con musica jazz e le migliori selezioni di gin italiani.

Uno spazio elegante, dove i vari produttori saranno accompagnati nei ragionamenti da tre relatori-conduttori: Carlo Cambi, tra i massimi esperti di enogastronomia, Guido Invernizzi, eclettico conoscitore di vini, e Francesco Saverio Russo, noto blogger e wine influencer.

Info e prenotazioni: 3477068822 / 3357621435

Il programma completo di “Verso l’infinito è oltre è su www.popsophia.it #popsophia2019