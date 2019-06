CINGOLI - La seconda edizione dell'evento dedicato agli oltre 1.400 atleti del territorio andrà in scena sabato alle 21,15 in piazza Vittorio Emanuele II. Ospite della serata Carlotta Maggiorana

La più bella d’Italia sul Balcone delle Marche per premiare gli atleti dell’anno. Appuntamento a sabato 8 alle 21,15 in piazza Vittorio Emanuele II di Cingoli per la seconda edizione di Balcone d’Oro. L’iniziativa, ideata l’anno scorso da Simone Massaccesi in collaborazione con il sindaco Michele Vittori (precedentemente assessore allo Sport), intende accendere i riflettori sulle molteplici realtà sportive cingolane e premierà, per ogni società, il tesserato che durante l’ultima stagione si è distinto per meriti di vario genere. A fine serata verrà premiato anche lo “Sportivo dell’anno”, scelto da apposita giuria. Ospite della serata Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2019. All’evento parteciperanno 15 società per un totale di più di 1400 sportivi coinvolti. I premi verranno offerti dall’Avis Cingoli, mentre il trofeo finale dall’amministrazione comunale. «Abbiamo voluto andare avanti con l’iniziativa – ha spiegato il sindaco Vittori – nel segno della continuità e nella valorizzazione delle nostre società sportive, che rappresentano un fondamentale patrimonio educativo e culturale».