CIVITANOVA - L'evento targato Tipicità inizia domani mattina con l'appuntamento al mercato ittico

L’economia del porto, la blue economy, la pesca e il futuro delle aree portuali. Inizia così Gustaporto, con un focus sul “cuore” di quella che anche quest’anno sarà un’esperienza pervasiva del luogo “porto”, delle sue attività, della ricchezza gastronomica e della bellezza del mare e della città. Si inizia domani mattina nella sede del mercato ittico trasformato per una mattina in sala convegni. Ospite e conduttore del talk il giornalista di Rai 1 Duilio Giammaria che in tandem con Angelo Serri del Grand tour delle Marche proporrà un gustoso antipasto sulla manifestazione che avrà il suo clou nella giornata di domenica.

“Porto di Civitanova Marche, la rete delle economie e delle esperienze”. Questo il titolo del dibattito in programma alle ore 10 al mercato ittico comunale. Un “focus” che si preannuncia ricco di spunti e suggestioni. Saranno molte le anime a confrontarsi nel corso dell’incontro, in linea con le tendenze che, a livello internazionale, riguardano le aree portuali. In gioco, un modo nuovo di intendere la pesca, la cantieristica, il turismo e il commercio, come parti di un ambiente unico e complesso, in grado di offrire nuove e molteplici opportunità, ma bisognoso di strategie di sviluppo innovative ed adeguate alle nascenti esigenze. Insieme al Sindaco Fabrizio Ciarapica e all’Assessore al turismo ed alla crescita culturale, Maika Gabellieri, ci saranno i contributi del mondo accademico e della ricerca, con il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Sauro Longhi, il prorettore dell’Università di Camerino, Andrea Spaterna, il tecnologo del Cnr, Emilio Notti. Esperienze dal mondo dei porti, anche a livello internazionale, saranno illustrate dall’architetto Andrea Silipo, presidente della società specializzata “Harbour”.

Interessante, su un altro versante, l’esperienza “autoctona” delle ostriche in Adriatico, che nasce proprio da un’azienda di Civitanova e che sarà spiegata da Lorenzo Gennari. In programma l’intervento di Tommaso Medi, presidente del Flag Marche Centro, il gruppo di azione locale che si occupa di promuovere opportunità per il mondo della pesca, insieme a Giuseppe Micucci, per l’organizzazione produttori pesca-Fedagripesca, e Francesco Caldaroni della cooperativa piccola pesca, anche in qualità di presidente nazionale Marinerie d’Italia. Previsti i contributi del Comandante della Capitaneria di Porto, Patrizio Piacentini, e della presidente del Mercato Ittico Comunale, Manuela Bonifazi. Nell’occasione sarà proiettato il documentario realizzato per i dieci anni di “vedoacolori”, il progetto coordinato da Giulio Vesprini che ha portato Civitanova ad avere uno dei porti più colorati d’Italia. Saranno anche esposte le gigantografie intitolate al “Mare Aperto”, su immagini realizzate dal pescatore-fotografo Mario Barboni. Domenica 2 giugno, invece, spazio a gastronomia marinara, cultura e vita di mare, con un ricco palinsesto di iniziative da gustare nell’area dei “Moletti”. Tutto il programma su www.gustaporto.it.