L'APPUNTAMENTO, organizzato da università Politecnica delle Marche e casa di cura Villa Pini, è per domani nella facoltà di Medicina di Ancona

La casa di cura Villa dei Pini di Civitanova e l’università Politecnica delle Marche insieme, per un evento scientifico che fa il punto su terapia del dolore ed anestesia, argomenti molto sentiti e importanti sia per la comunità scientifica e degli addetti ai lavori che per gli stessi pazienti che devono sottoporsi a intervento chirurgico. Una delle preoccupazioni principali di questi, infatti, è comprensibilmente quella legata agli eventuali sintomi dolorosi post intervento. Le innovazioni tecniche e metodologiche consentono, tuttavia, di garantire tutta una serie di vantaggi e benefici sia nel pre che nel post intervento. Stiamo parlando della tecnica di anestesia locoregionale ed ecoguidata che sarà proprio uno degli argomenti principe dell’evento di domani: “I blocchi nervosi e di parete in anestesia e terapia del dolore: lo stato dell’arte”. Nella fase precedente e preparatoria all’intervento, l’anestesia ecoguidata consente un enorme aumento della precisione, mentre il fatto di poter visionare con esattezza, grazie all’utilizzo dell’ecografo, i plessi nervosi dove il chirurgo andrà ad intervenire, consente una migliore accuratezza e una migliore sicurezza, nonché un risparmio di anestetici con minori effetti collaterali. Dell’evento scientifico di domani, all’auditorium Luigi Luciani (aula D) del polo Eustachio Univpm, facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona, è presidente Abele Donati, direttore medico universitario Univpm, e il cui comitato scientifico è composto dai professonisti medici Mauro Proietti Pannunzi, Adel Chehida, Giuseppina Mercuri e Umberto Ripani.