Macerata si apre alla Notte dei Musei

EVENTO - Tutte le iniziative previste in occasione dell'appuntamento in programma sabato dalle 20,30 a mezzanotte

I Musei di Macerata aderiscono anche quest’anno all’iniziativa La Notte dei Musei aprendo straordinariamente al pubblico, sabato 18 maggio, in orario serale, i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, l’Arena Sferisterio e il Museo di Palazzo Ricci dalle 20,30 fino a mezzanotte consentendo ai visitatori di ammirare le collezioni anche attraverso visite guidate insolite. Grazie a un biglietto a un prezzo speciale di 5 euro, sarà infatti possibile visitare tutto il circuito museale della città. A Palazzo Buonaccorsi sarà possibile ammirare le tre collezioni permanenti del Museo della Carrozza, Arte antica e Galleria dell’Eneide e Arte Moderna e l’esposizione temporanea dei Codici di Leonardo, due rare e preziose copie anastatiche del Codice del volo degli uccelli e del Codice Trivulziano di proprietà della Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti.

A Palazzo Buonaccorsi, per celebrare il cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci bambini e ragazzi, alle ore 21, potranno scoprire il genio e i misteri di Leonardo con un gioco divertente: la Caccia al mistero di Leo. Sempre alle 21 a Palazzo Buonaccorsi, un interessante incontro con l’architetto Achille Paianini dal titolo “Leonardo. Le idee e la rappresentazione” che consentirà ai partecipanti di scoprire le innovazioni del genio del Rinascimento e la sua presenza nelle Marche. Alle 23, durante la visita guidata “Una notte mitica”, verranno raccontate al buio le storie dei personaggi affrescati sul soffitto della Galleria dell’Eneide con la visita originale distesi sul pavimento. Appuntamento con l’Arena Sferisterio sotto le stelle alle 21,30, 22,30 e 23,30 per apprezzare, in un orario insolito, uno dei luoghi simbolo della città dove per una volta, perché no, provare anche a cantare. Anche la straordinaria collezione di arte del ‘900 del Museo Palazzo Ricci sarà visitabile eccezionalmente in notturna con tre visite guidate “Ritorno al Novecento” alle 21, 22 e 23. Info e prenotazioni qui oppure telefonando allo 0733256361 / 0733271709 .

Per la Notte dei Musei l’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana, invece, propone un’insolita passeggiata nel borgo di case di terra alla scoperta delle storie e dei racconti della cultura popolare locale, fatta di aneddoti, curiosità e leggende. L’itinerario animato sarà curato dai volontari del Servizio Civile Nazionale e del Servizio Volontario Europeo, ospiti dell’Ecomuseo. Con un contributo di 3 euro sarà possibile passare una serata all’insegna del mistero e delle suggestioni tramandate di generazione in generazione nel territorio maceratese. “Saranno tutte sciocchezze, però qualcosa si troverà pure, sono tante le cose che si raccontano, possibile che siano tutte bugie?”. L’evento è consigliato a un pubblico adulto. La visita notturna non sarà effettuata in caso di forte maltempo. Prenotazioni entro oggi, giovedì 16 maggio, scrivendo una e mail a museovillaficana@gmail.com. Informazioni nel sito www.ecomuseoficana.it e sulla pagina Facebook EcomuseoVillaFicana.