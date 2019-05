SIBILLINI BIKEPACKING è il primo evento unsupported in bici: iscrizioni aperte sino al 20 maggio, il 24 a Fiastra l'accoglienza e il 25 partenza da Visso

Un viaggio sui Sibillini, fra natura, mito e leggenda, a passo lento, quello della bici, fra avventura e scoperta. C’è tempo fino al 20 maggio per iscriversi al Sibillini bikepacking, il primo evento unsupported in bici nel parco nazionale dei Monti Sibillini. Centocinquantacinque chilometri attraverso l’intera catena montuosa.

Dopo il successo del Marche Trail, un nuovo progetto è pronto a partire per inaugurare un percorso cicloturistico di media difficoltà tecnica, tutto su sentieri di montagna e mulattiere. E gli appassionati arrivano da tutta Italia e da tutta Europa. Lo scorso ottobre lo stesso team aveva organizzato un grande viaggio dal Conero alla riviera della Palme. Per la versione primaverile invece l’obiettivo è puntato sul grande anello dei Sibillini. L’accoglienza dei partecipanti è prevista per il 24 maggio con un gustoso aperitivo sulla spiaggetta del lago di Fiastra, luogo quieto ed accogliente dove i partecipanti e le loro famiglie potranno trovare sistemazione. Il 25 maggio si parte, a Visso, sede del Parco del Monti Sibillini e paese simbolo degli ultimi eventi sismici. Non c’è un tempo per arrivare, il vero viaggio è il percorso che verrà fornito e che dovrà essere seguito senza tagli, ma ciascuno potrà dosare il proprio passo sulla base delle proprie prestazioni e della voglia di osservare il panorama. Si può pedalare anche di notte per apprezzare la luce delle stelle e dormire quando si vuole, ma anche fermarsi quando si trova un paesaggio da togliere il respiro. L’evento è patrocinato dalla Regione Marche e dal Parco nazionale dei monti Sibillini. Per info www.sibillinibikepacking.it