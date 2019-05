VOLLEY - I potentini ko in 3 set nella gara 2 di semifinale playoff giocata a Santa Croce sull'Arno: dopo sette anni salutano la categoria

E’ una giornata triste per la pallavolo marchigiana. Dopo Grottazzolina e Macerata, la Serie A2 Credem Banca perde anche la GoldenPlast Potenza Picena, sconfitta con il massimo scarto in Gara 2 della Semifinale Play Off A2 al PalaParenti dai padroni di casa della Kemas Lamipel Santa Croce. Uno stop fatale per gli uomini di Gianni Rosichini, già battuti in 4 set tra le mura amiche domenica scorsa nel primo incontro della serie al meglio dei tre match. Encomiabili i tifosi di Passione Biancazzurra nel sostenere i propri beniamini in trasferta anche a fine incontro, al termine di una stagione giocata ad alto livello nonostante la pioggia di infortuni che ha funestato la volata del torneo. Dopo 7 anni esaltanti in Serie A2, caratterizzati dal lancio di numerose giovani promesse e da risultati di prestigio sul campo, come la disputa della Finale di Del Monte® Coppa Italia Serie A2 (2014/15) e il trionfo ai Play Off Promozione (2014/15), a cui ha fatto seguito il trasferimento all’Eurosuole Forum di Civitanova, il Volley Potentino saluta la categoria all’ultimo ostacolo e raggiunge le altre squadre già migrate nella nuova Serie A3 Credem Banca.

Più lucidi e precisi in entrambi i confronti, i padroni di casa si affermano al servizio come in Gara1 (7-3) e fanno la voce grossa in attacco (54% contro il 39% dei potentini). Tra i biancazzurri Paoletti si divide la palma di top scorer con il giovane Colli in maglia Kemas Lamipel (15 punti a testa). Le statistiche rivelano una forma complessivamente migliore da parte dei rivali. Esausti, invece, Monopoli e compagni, a cui va il merito di essere arrivati all’ultimo step dei Play Off senza lasciarsi scoraggiare dal via vai in infermeria. Primo set in apnea per i biancazzurri che scivolano sotto di 4 punti (10-6) e vengono dominati dai “Lupi” (20-12) per poi capitolare sulla stoccata di Snippe (25-16). Nel secondo set sono ancora i toscani a emergere (17-12), ma il cuore dei giovani talenti riapre il parziale (20-18) poi chiuso dal sestetto di Pagliai ancora con Snippe (25-21). Il terzo set subisce uno scossone sul 16-14, quando i potentini incappano in diversi errori e perdono quota consentendo agli avversari di esaltarsi (22-15). Tardivo ma da applausi il cambio di marcia di Monopoli e compagni (23-21), che però sono piegati dall’ace di Colli (25-21). Coach Gianni Rosichini: «Era oggettivamente difficile battere Santa Croce al PalaParenti come in Regular Season. Mi congratulo con gli avversari per la permanenza in A2, ma faccio anche i complimenti ai miei ragazzi per essere approdati all’ultimo turno degli spareggi, nonostante gli acciacchi degli ultimi due mesi, e ai tifosi per non averci mai abbandonato. Ci siamo condannati con la prova opaca in Gara1 di Semifinale. Oggi, in una situazione dura, abbiamo sempre rincorso provando a lottare, ma la tensione, le troppe ingenuità e la forza degli avversari hanno reso impossibile ogni tentativo di rimonta».

Il tabellino:

Kemas Lamipel Santa Croce – GoldenPlast Potenza Picena 3-0 (25-16, 25-21, 25-21)

SANTA CROCE: Andreini ne, Bargi 10, U Baciocco, Miselli 5, Lyutskanov 12, Colli 15, Crò ne, U Acquarone, Tamburo ne Grassano, Snippe 9, L D. Ferraro, L Taliani, M. Ferraro ne. All. Pagliai

POTENZA PICENA: Trillini ne, Cuti ne, Pinali 1, U D’Amico, Ferri, Gozzo 2, Di Silvestre 10, U Larizza 5, Monopoli, Lavanga 1, L Calistri, Paoletti 15, Garofolo 2. All. Rosichini.

Note: durata set: 23’, 27’, 28. Totale: 1h 18’. Santa Croce: errori al servizio 13, ace 7, muri 7. Potenza Picena: errori al servizio 13, ace 3, muri 6.