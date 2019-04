ELEZIONI - Falconarese, 49 anni, sposato e padre di due bimbe: «Sono sceso in campo per rappresentare le esigenze sociali, economiche e valoriali della nostra terra»

«Voglio ridare un cuore all’Europa e parte di quel cuore sarà anche marchigiano», è quanto dichiara Fabio Sebastianelli candidato del Popolo della Famiglia nelle Marche alle elezioni europee 26 maggio 2019. Sebastianelli, falconarese, 49 anni, artigiano, sposato e papà di due bambine. «Sono convinto – spiega – che l’Europa vada amministrata come la famiglia. Un buon padre di famiglia non ha figli di serie A e figli di serie B. Così pure L’Europa deve essere amministrata senza privilegiare nessuno Stato a discapito di altri, nessuna economia a discapito di altre. Non sono un politico di professione. Sono un cittadino come te. E sono sceso in campo per rappresentare le esigenze sociali, economiche e valoriali della nostra terra. E, come te, spero in un futuro migliore e per questo futuro ho deciso di combattere la buona battaglia. Combattere per un’ Europa che rispetti e garantisca la dignità e la vita delle persone e permetta loro di crearsi e mantenere una famiglia. Tutto questo l’Europa, così come è stata strutturata e come sta agendo, non lo permette. Il mio sogno, il mio obiettivo, è ricostruire un’Europa che sia governata dai popoli a cui appartiene da millenni, e non dai mercati. Un’Europa in cui la finanza non prevalga più sulla politica e i valori vincano sugli interessi. Perché la finanza non ha cuore Vorrei portare le Marche in Europa».