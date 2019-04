La presidente del Tar Marche

inaugura il master Unimc

MACERATA - Maddalena Filippi sarà in città per l'avvio del corso di studi per la Pubblica amministrazione. Domani alle 9,30 anche la presentazione del volume “Il diritto pubblico tra ordine e caos” di Giancarlo Montedoro

caricamento letture giovedì 4 Aprile 2019 - Ore 12:19 -

Sarà la presidente del Tar Marche Maddalena Filippi a tenere la conferenza inaugurale della quinta edizione del Master interuniversitario di II Livello in “Scienze amministrative e innovazione nella Pubblica amministrazione” delle università di Macerata e di Urbino Carlo Bo. Domani, nel corso della conferenza, si presenterà anche il volume di Giancarlo Montedoro, presidente di Sezione del Consiglio di Stato, dal titolo “Il diritto pubblico tra ordine e caos. I pubblici poteri nell’età della responsabilità”: l’avventura del diritto pubblico nei nostri tempi complicati e frenetici in una società disincantata e piena di incertezze. Il libro di Montedoro si occupa delle radici della crisi del diritto pubblico e si interroga sui suoi sviluppi. Una crisi profonda, radicata in quella più generale di un mondo che sembra governato dall’irrazionalità, di una società fluida che non sembra più riconoscere valori fondativi, di una globalizzazione al tempo stesso travolgente e disperante. L’intera programmazione del master, sotto la direzione dei docenti Elisa Scotti (Unimc) e Matteo Gnes (Uniurb), coadiuvati dal vice direttore Fulvio Costantino (Unimc) si propone di preparare l’amministrazione ad affrontare le sfide del nostro tempo. Quali sono gli strumenti messi in campo dal legislatore, quali i risultati attesi e quali le principali criticità che affiorano nel nuovo sistema: sono i punti fondamentali sui quali si snoda l’intervento. I saluti inaugurali di benvenuto saranno affidati al direttore generale di Unimc Mauro Giustozzi, alla vice-direttrice di Scienze politiche Ines Corti, al co-direttore del Master Matteo Gnes e alla presidente dell’associazione Alumni MasterPA Cristiana Lauri. Introduce la direttrice Elisa Scotti. Discuteranno il tema del volume: Tommaso Capitanio, magistrato del Tar Marche, Francesco De Leonardis, professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Unimc, Paolo Lazzara, professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università Roma Tre, Anna Romano, Avvocato nel Foro di Roma, Maria Barbara Cavallo, magistrato del Tar Campania, concluderà i lavori Filippo Satta, professore emerito di diritto amministrativo, La Sapienza università di Roma. «Siamo molto grati agli illustri relatori che ci consentiranno di condurre la conferenza inaugurale del Master con quell’approccio multidisciplinare che solo può consentire all’amministrazione di uscire dalla maglie del formalismo e dell’immobilismo di cui è sempre più spesso accusata», sottolinea la professoressa Scotti. L’evento, accreditato dall’Ordine degli avvocati di Macerata, sarà trasmesso in videoconferenza nella sede di Pesaro.

