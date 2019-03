WEB - Nato 16 anni fa da un'idea di Jonathan Giustozzi fornisce tutte le informazioni per gli appassionati

Da 16 anni SciMarche.it è il ritrovo virtuale per gli appassionati di montagna e in particolare delle bellissime montagne marchigiane e delle località sciistiche. Il sito, nato da un’idea di Jonathan Giustozzi, fornisce tutte le informazioni come impianti, piste, noleggio sci e snowboard, scuole sci e snowboard, skimap, sci e snowboard club, webcam, snowpark e molto altro sulle seguenti stazioni invernali marchigiane: Bolognola, Piani di Ragnolo, Sarnano Sassotetto, Monte Prata, Frontignano, Monte Piselli, Forca Canapine, Monte Catria, Eremo Monte Carpegna e Monte Nerone.

«L’obiettivo – racconta Giustozzi – è stato fin da subito quello di prendere in considerazione il territorio ed iniziare a promuoverlo tramite notizie e la creazione di un forum dove gli appassionati di sci, snowboard e della montagna potessero scambiarsi idee, consigli o semplicemente parlare delle stazioni sciistiche».

Il sito è stato anche citato anche nell’ambito universitario come ad esempio nel 2006 quando Simone Paciarelli per la sua tesi sul Web Marketing (laurea informatica Università di Camerino)lo ha scelto come case history. Nel 2012 il professore Gabriele Micozzi ha scelto come case history Scimarche.it per una lezione di Marketing tenuta presso la prestigiosa università Luiss di Roma. Nel 2007 Scimarche.it si è aggiudicato il premio Creativamente (ideato dalla Provincia di Macerata).

Negli ultimi anni il progetto Sci Marche è diventato sempre più social sbarcando nei principali social network come Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Anche il piano editoriale sempre focalizzato sul territorio si è evoluto, ora vengono anche trattate tematiche nazionali inerenti il mondo del turismo in montagna.

(Articolo promoredazionale)