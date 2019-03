Una fila di visitatori per l'iniziativa anche a Macerata e Recanati

E’ un ritorno dolce-amaro quello nella piazza di Visso, zona rossa da due anni. I visitatori l’hanno potuta riscoprire, con tutte le sue ferite in bella vista, grazie alle Giornate del Fai che oggi in provincia hanno fatto tappa anche nei centri colpiti dal sisma del 2016: Visso, Ussita e Castelsantangelo. Tante le persone attirate dall’opportunità di tornare in zone chiuse da tempo ma anche di toccare con mano la realtà del territorio montano, dove restano in piedi nonostante il terremoto molte eccellenze. A Macerata e Recanati si è trattato invece di una due giorni, con il picco di visitatori oggi. In piazza Vittorio Veneto, a Macerata, si è formata una lunga fila di chi voleva visitare le stanze della biblioteca Mozzi Borgetti.

(foto di Andrea Del Brutto)