CINGOLI - Per i 35 anni dalla fondazione, i dirigenti del gruppo hanno invitato un personaggio «che ha fatto la storia e ci ha fatto esultare in più di un'occasione». La cena si terrà sabato 23 al ristorante "Dei Conti"

Per i 35 anni dello Juventus club “Gaetano Scirea” del Balcone delle Marche un grande ospite della storia bianconera. Il personaggio, la cui identità verrà svelata solo durante la festa, sarà il protagonista della cena dei tifosi sabato 23 al ristorante “Dei Conti” di Cingoli. Una serata in cui i supporter dei campioni d’Italia brinderanno al sodalizio fondato nel 1984 da un gruppo di amici del bar del Duomo, in piazza Vittorio Emanuele II.

L’orario di inizio della cena è fissato alle 20 e sono invitati tutti i tifosi bianconeri che avranno voglia di salutare, spiegano gli organizzatori, «un uomo che ha fatto la storia della Juventus, facendoci esultare in più di un’occasione». Le sorprese, promettono i dirigenti del club, non finiscono qui. Per info e prenotazioni, si possono contattare i numeri 333 4573906 (Mauro), 338 9582235 (Maurizio), 335 8058242 (Luca), 338 6422213 (Sandro).