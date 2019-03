VERSO LE ELEZIONI - Il nome di Sandro Sborgia circola con sempre maggiore insistenza per la lista civica alternativa all'attuale maggioranza

Circola un nuovo nome come possibile candidato sindaco nella lista civica che si sta costituendo, alternativa all’attuale gruppo di maggioranza, guidato dal sindaco Gianluca Pasqui. Si parla di Sandro Sborgia, un nome prestigioso nell’Arma dei carabinieri, il maggiore comandante del nucleo Nas delle Marche. Sborgia è originario dell’Abruzzo, ma da oltre vent’anni vive a Pioraco con la famiglia, ha 50 anni. Di recente ha perso la sua abitazione per il sisma, ma è rimasto a vivere a Pioraco poiché molto legato al territorio, dove si è impegnato nel dare aiuto alla popolazione locale, nei difficili momenti dell’emergenza terremoto. A livello professionale è noto per le inchieste portate avanti insieme al nucleo Marche dei carabinieri antisofisticazione e sanità, di recente contro alcune frodi alimentari, false certificazioni nelle vaccinazioni. Oltre all’attività investigativa, ha preso parte ad eventi di formazione per farmacisti e divulgativi nel settore agroalimentare. Nelle ultime ore a sorpresa nella città ducale si sta facendo il suo nome, ma non ci sono per il momento conferme ufficiali. Nei mesi scorsi si parlava dell’ex rettore Flavio Corradini, ipotesi poi definitivamente archiviata, più di recente si era parlato di Alberto Polzonetti, qualcuno aveva avanzato il nome dell’ex rettore Fulvio Esposito, altri di un agente di polizia locale.