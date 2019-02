POLITICA - L'imprenditrice, titolare dell'omonima casa vinicola, guiderà la lista civica "Montefano Domani"

Elezioni a Montefano, Anastasia Accattoli candidata sindaco. L’imprenditrice guiderà la lista civica “Montefano domani”, formata da un nutrito gruppo di cittadini in vista dell’appuntamento alle urne del 26 maggio. Attualmente il Comune è commissariato, dopo il caos in maggioranza che portò l’anno scorso alle dimissioni in massa dei consiglieri e poi del sindaco Carnevali. «La lista civica “Montefano Domani” – spiega la candidata – sarà aperta a tutte le componenti della cittadinanza e si presenterà con un programma che unirà una buona ed incisiva amministrazione con la messa in moto di un progetto d’ampio respiro per una Montefano migliore nelle opere, nell’economia, nei rapporti sociali e nella cultura». Anastasia Accattoli è titolare della rinomata Casa Vinicola Accattoli fondata dal padre nel 1958. Ragioniera, ha conseguito un master di Enologia all’università Cattolica di Piacenza e ha fatto parte della commissione Agricoltura nella Regione Marche . Madre di 4 figli studenti, montefanese dalla nascita è impegnata in ambito sportivo, sociale e culturale.