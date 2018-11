MACERATA – La manifestazione di ieri in occasione dell’udienza di Innocent Oseghale sarà al centro di una riunione in prefettura che si svolgerà domani

Il sit in che si è svolto ieri al tribunale di Macerata per l’udienza preliminare di Innocent Oseghale finisce al centro di un incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La riunione si svolgerà nel pomeriggio di domani in prefettura. La convocazione è arrivata d’intesa tra il procuratore generale delle Marche, Sergio Sottani, e il prefetto Iolanda Rolli. Fatti gravi come aveva evidenziato il procuratore Giovanni Giorgio che aveva espresso sostegno e solidarietà ai due legali di Oseghale che erano stati insultati e presi a sputi. Domani alla 15 Sottani e Giorgio parteciperanno all’incontro. Verrà analizzato l’accaduto e saranno studiati eventuali provvedimenti da adottare. Quanto successo ieri è stato comunque oggetto del monitoraggio della Digos. Oltre agli avvocati di Oseghale (i legali Simone Matraxia e Umberto Gramenzi) era stato contestato il sindaco Romano Carancini. Verso l’imputato invece alcuni manifestanti hanno urlato «mostro» e altri insulti e qualcuno ha detto «datelo a noi, ci pensiamo noi».