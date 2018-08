RASSEGNA - In programma da domani gli ultimi due concerti del progetto C-Vivo dedicato ai Comuni del cratere

Sta avendo successo la rassegna Musica Intorno, suoni e luoghi delle comunità. Un folto pubblico ha assistito ai primi due concerti di Cessapalombo e Belforte; ora la manifestazione si sposta a Caldarola e Camporotondo.

«Portare la musica in questi posti è molto suggestivo, l’atmosfera è magica – afferma il direttore artitico Form, Fabio Tiberi -. Come orchestra siamo fieri di svolgere questo servizio pubblico grazie al progetto C-Vivo». Domani 8 agosto, nella piazzetta Sae di Caldarola, nuovo luogo di aggregazione post sisma, la Salvadei Brass Ensemble suonerà Opera & Song, un concerto composto in due parti: la prima dedicata all’opera con le trascrizioni delle opere di Verdi, Mascagni, Puccini e Donizetti; la seconda con musiche popolari italiane da Morricone a Modugno. Chiusura giovedì 9 agosto, nel giardino della parrocchia di San Marco di Camporotondo. La Form Wind Quintet porterà gli spettatori in un Viaggio intorno al mondo, il cui filo conduttore sono le danze e i luoghi. Sul palco Stella Barbero al flauto, Giovanni Pantalone all’oboe, Michele Scipioni al clarinetto, Alessandro Fraticelli al corno e Giacomo Petrolati al fagotto. Musica Intorno, suoni e luoghi delle comunità fa parte del progetto C-Vivo, finanziato attraverso il bando regionale riservato ai Comuni delle zone colpite dal terremoto del 2016, sostenuto dall’intesa Mibact e Regione Marche. L’inizio dei concerti è alle 21.15, l’ingresso è libero.