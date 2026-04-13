Aggiornamento – L’uomo è stato ritrovato senza vita durante la notte (leggi l’articolo).

di Francesca Marsili

Lascia un biglietto e scompare da casa: ricerche in corso per un uomo di 47 anni di Matelica. Allestito un punto di ricerca avanzato nella zona dell’Acquedotto: in azione carabinieri, vigili del fuoco, il personale del Cai e la Protezione civile. Sono ore di profonda angoscia per i familiari e gli amici dell’uomo, di cui si sono perse le tracce dal primo pomeriggio di oggi.

L’allarme è scattato verso le 17,30 di questo pomeriggio, quando la sorella, preoccupata dal non riuscire a mettersi in contatto con lui, ha deciso di raggiungerlo alla sua abitazione, nel quartiere Regina Pacis. Una volta entrata in casa, la donna si è trovata davanti a uno scenario che ha fatto immediatamente temere il peggio. All’interno erano presenti tutti gli effetti personali dell’uomo: il cellulare, il suo cane, e i documenti. Anche l’auto era regolarmente parcheggiata nei pressi della casa.

Senza perdere un istante, la sorella ha allertato il 112. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della locale stazione, che hanno immediatamente coordinato l’avvio delle operazioni di ricerca. Data la delicatezza del caso e la conformazione del territorio, la mobilitazione è massiccia. In azione ci sono: i carabinieri, i vigili del fuoco con squadre specializzate e droni e il personale del Soccorso alpino.

L’ipotesi principale è che l’uomo, un impiegato, si sia allontanato a piedi subito dopo pranzo. Il fatto che non abbia con sé il telefono cellulare rende le operazioni di localizzazione estremamente complesse, impedendo qualsiasi tipo di tracciamento elettronico o aggancio alle celle telefoniche. Si battono i sentieri di montagna, il 47enne è infatti descritto come un grande amante della montagna e delle escursioni.

Per questo motivo, i soccorritori stanno concentrando i propri sforzi lungo i sentieri e le strade boschive che l’uomo era solito percorrere abitualmente durante le sue passeggiate con il cane. Le ricerche proseguono senza sosta nella zona compresa tra Matelica e Camerino e andranno avanti tutta la notte, con la speranza di rintracciare l’uomo prima che l’oscurità e le temperature della notte rendano ancora più critiche le operazioni.