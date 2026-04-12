di Michele Carbonari

Dopo quattro sconfitte di fila e tre precedenti pareggi consecutivi, la Sangiustese rinasce contro il Tolentino: al Comunale di Villa San Filippo i rossoblu calano un netto poker e compiono un bel passo in avanti verso la conquista della salvezza, raggiungendo i cremisi a quota 37 punti quando mancano due giornate al termine del campionato di Eccellenza.

Allo stesso tempo, si spengono le flebili speranze playoff del Tolentino. I padroni di casa mettono la freccia già nel primo tempo trascinati da Grassi e Perpepaj, che arrotonda nella ripresa insieme al subentrato Di Giminiani nel recupero. Nel mezzo la tardiva la reazione ospite firmata Moscati (4-1 al triplice fischio). I rossoblu dello squalificato Sansovini domenica prossima ospiteranno il Matelica per un altro scontro diretto per la salvezza, mentre i cremisi di Passarini (che non vincono da oltre un mese) ospiteranno il Montefano ancora in piena corsa per un piazzamento playoff.

La cronaca. Primo squillo al 10′ sull’asse argentino del Tolentino Alberione-Lovotti, con quest’ultimo che calcia rasoterra dal limite e Di Battista che blocca sicuro. Due minuti dopo Strano sbaglia un appoggio in area di rigore, Grassi intercetta, la palla arriva sui piedi di Crescenzi che prova a piazzarla ma Roberto è attento e para. Al 14′ altro errore cremisi, la Sangiustese recupera la sfera che arriva ancora sui piedi di Crescenzi, il cui destro dal limite termina alto. I rossoblu prendono campo e trovano il vantaggio al 21′ grazie una bella azione veloce: Masi scambia con Grassi che di prima apre sulla sinistra per Pasqualini che effettua un cross al bacio per l’incornata vincente di Perpepaj (1-0). Il Tolentino abbozza una reazione nei minuti successivi ma Lovotti e Rozzi non centrano lo specchio della porta. Al 29′ ennesimo appoggio fallito in ripartenza del Tolentino, Pasqualini recupera e Perpepaj lascia partire un destro angolato che costringe Roberto ad allungarsi per deviare in angolo.

Al 34′ i cremisi sfiorano il pareggio: Alberione mette al centro basso, ne segue una serie di tocchi ad un metro dalla porta e l’arbitro Eletto della sezione di Macerata fischia fallo per la Sangiustese. Un giro di lancette più tardi di nuovo buona combinazione fra Pasqualini e Perpepaj il quale prova la giocata al volo che si spegne sul fondo. Il raddoppio della Sangiustese nasce sempre dai piedi di un ispirato Pasqualini: al 37′ è suo il cross che Grassi aggancia alla perfezione con il destro, mentre con il sinistro incrocia sul primo palo senza lasciare scampo a Roberto (2-0). È un assedio dei locali, che dopo appena un paio di minuti sfiorano il tris con lo stesso Grassi ma il destro è fuori misura (come quello di Masi al 40′). Nel primo ed unico di recupero Strano segna di testa sugli sviluppi di un angolo dalla destra di Giandomenico, ma il direttore di gara fischia un fallo e manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo.

Come nel primo tempo, la prima occasione nella ripresa arriva al 10′, quando Perpepaj indirizza all’angolino ma una minima deviazione fa terminare la palla in angolo. Dal corner, dopo una respinta, Pasqualini lascia partire una botta mancina che fa la barba al palo. Al 18′, invece, il primo tentativo del Tolentino, con il sinistro dalla distanza di Giandomenico che chiama in causa un attento Di Battista. Trascorrono dieci minuti e la Sangiustese torna in avanti con il destro da lontano di Perpepaj, respinge Roberto. Il Tolentino non ha idee e non produce azioni offensive. I padroni di casa ripartono in contropiede e al 31′ chiudono i giochi: Ruggeri riparte dalla propria metà campo e serve Perpepaj che con uno scavetto supera Roberto in uscita e sigla 3-0 per la Sangiustese.

Al 35′ e al 36′ Moscati ci prova due volte dalla distanza, in entrambe le circostanze Di Battista allontana con i pugni. Al terzo tentativo, al 37′, Moscati riesce a gonfiare la rete, in tuffo, di testa, su un traversone dalla destra per il definitivo 3-1. Un paio di minuti e Giandomenico chiama in causa Di Battista, che si rifugia in angolo. Nel quinto ed ultimo di extratime la Sangiustese trova anche il poker, grazie al tap in del neoentrato Di Giminiani (4-1).

Il tabellino:

SANGIUSTESE (4-3-3): Di Battista; Lattanzi (25′ s.t. Ferrer), Wahi, Iommi, Pasqualini; Ruggeri, Innamorati (41′ s.t. Paolucci), Crescenzi; Perpepaj (38′ s.t. Cognigni), Grassi (45′ s.t. Brugnini), Masi (34′ s.t. Di Giminiani). A disp.: Cellini, Cresci, Marinangeli, Corradini. All.: Cecchi (Sansovini squalificato).

TOLENTINO (3-5-2): Roberto; Fontana (22′ s.t. Papini), Strano, Tomassetti; Alberione (22′ s.t. Diouane), Rozzi, Giandomenico, Tizi, Nunes De Melo (38′ s.t. Mariani); Moscati, Lovotti (44′ s.t. Papavero). A disp.: Frascarelli, Romitelli, Salvucci, Giuli, Capezzani. All.: Passarini.

TERNA ARBITRALE: Eletto della sezione di Macerata (Verdicchio della sezione di Macerata – Narcisi di San Benedetto del Tronto).

RETI: 21′ p.t. Perpepaj (S), 37′ p.t. Grassi (S), 31′ s.t. Perpepaj (S), 31′ s.t. Moscati (T), 50′ s.t. Di Giminiani (S).

NOTE: ammoniti: Crescenzi, Alberione. Angoli: 5-3. Recupero: 6′ (1′ + 5′).