Schianto tra due auto lungo la provinciale Cingolana, un anziano trasportato all’ospedale di Torrette in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 di questa mattina a San Severino, all’altezza dell’incrocio con via Spogna, in località Cesolo. Un uomo di 88 anni è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco.

L’incidente ha coinvolto due auto. Una Fiat Punto e una Opel Corsa con al volante l’88enne. La Punto ha centrato la fiancata della Opel sul lato passeggero. Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. L’88enne è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale sanitario.

L’anziano è stato poi caricato in ambulanza (l’elicottero non poteva volare per il cattivo tempo) ed è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Sul posto per occuparsi dei rilievi dell’incidente è intervenuta la polizia locale di San Severino con il vice commissario Adriano Bizzarri.

Gli agenti hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente della Punto è stato sottoposto all’alcol test, che ha dato esito negativo. Verranno analizzate le immagini di una telecamera di videosorveglianza posizionate proprio in prossimità dell’incrocio.