Gira in auto a Camerino ma ha l’obbligo di dimora a Macerata: in manette un 30enne. I controlli dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Camerino.

Durante un posto di blocco, i militari hanno fermato un’auto dove a bordo c’era il giovane, di Pollenza, già noto alle forze dell’ordine. A seguito degli accertamenti è risultato essere sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Macerata. Il 30enne, non avendo fornito ai carabinieri alcuna motivazione e autorizzazione che giustificasse la sua presenza in quel luogo, è stato arrestato per la violazione della misura di prevenzione ed è stato portato in carcere a Montacuto.

Altro controllo del Radiomobile a Esanatoglia, dove è stato denunciato un 57enne svizzero per guida sotto l’effetto di stupefacenti. L’uomo, fermato a bordo della sua auto, è apparso subito nervoso. Così i militari hanno deciso di sottoporlo al Drugtest che ha dato esito positivo. A quel punto l’uomo è stato sottoposto anche agli accertamenti di secondo livello previsti dal codice della strada ma il 57enne si è rifiutato. Così i carabinieri hanno ritirato la patente ed è stato denunciato.