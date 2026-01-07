Il programma natalizio di Camerino va in archivio con la Festa del torrone. La festa si è svolta ieri pomeriggio al PalaOrsini del Cus Camerino per via della neve.

L’evento, simbolo della tradizione camerte e appuntamento tra i più attesi del periodo natalizio, ha regalato alla città un finale coinvolgente e partecipato, con le tribune del palas gremite nonostante la nevicata, confermandosi ancora una volta come momento di forte identità e condivisione. Protagonista assoluto il torrone che ha raggiunto la misura record di 230,30 metri (lo scorso anno era di 209 metri): una bontà accolta tra applausi e curiosità durante la tradizionale misurazione e il successivo taglio.

Alla manifestazione erano presenti il sindaco Roberto Lucarelli, l’amministrazione comunale, la presidente della Pro Loco Camerino Delfina Benedetti, Paolo e Arianna Attili di Casa Francucci (che ha realizzato il torrone record), il presidente Cus Camerino Stefano Belardinelli.

A condurre il pomeriggio è stato Marco Moscatelli, affiancato dalla partecipazione speciale di Manila Nazzaro, ex Miss Italia e voce di Rai Radio 2. Ad arricchire il programma, l’animazione del Centro Studi Danza Joy Dance e la premiazione del 12esimo Trofeo della Befana, organizzato dall’Asd Camerino-Castelraimondo.

La Festa del Torrone ha rappresentato l’evento conclusivo del Natale 2025 a Camerino, un cartellone che dal 29 novembre al 6 gennaio ha animato la città. Il programma è stato promosso dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, numerose associazioni e scuole.

«La Festa del torrone è stata il degno epilogo di un Natale vissuto intensamente dalla nostra comunità – ha detto primo cittadino –. Il bilancio del programma natalizio è estremamente positivo: abbiamo registrato una grande partecipazione, un forte coinvolgimento delle associazioni e un’ottima risposta da parte di cittadini e visitatori. Questo dimostra che Camerino ha voglia di stare insieme e di valorizzare le proprie tradizioni.

Un grazie particolare al presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui che con la sua presenza pur giocando in casa nelle tante iniziative di Natale ha confermato l’importante legame istituzionale tra la città e la Regione, alla Pro Loco Camerino, spalla importantissima della città in tutte le manifestazioni cittadine e a tutte le istituzioni e associazioni che a vario titolo hanno collaborato alle tantissime iniziative. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e del successo di un Natale che ha saputo unire tradizioni, identità, socialità e attrattività».