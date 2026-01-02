Ha studiato veterinaria all’Università di Camerino Eleonora Palmieri, la 29enne rimasta ferita nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La giovane, residente a Cattolica, si trovava all’interno del locale Le Constellation con un’amica quando le fiamme hanno avvolto gli ambienti, sprigionando fumo denso e un forte calore.

«Abbiamo passato un grande spavento di non poterla più riabbracciare, come è successo per altre famiglie. Noi siamo stati fortunati perché la riportiamo a casa viva» ha detto la mamma della 29enne, Cristina Ferretti, ai microfoni del Tgr Emilia-Romagna.

La giovane stava trascorrendo la notte di Capodanno con un’amica, quando ad un tratto è scoppiato l’incendio che ha causato conseguenze drammatiche. Il bilancio, al momento, è di 47 morti. Il vicepremier Antonio Tajani parla di 6 italiani dispersi e 13 feriti. Fortunatamente Eleonora è riuscita a salvarsi. La 29enne ha riportato ustioni alle mani e al volto e ha inalato fumi tossici. Le sue condizioni sono giudicate piuttosto serie ma non è in pericolo di vita. Dopo il primo ricovero all’ospedale di Sion, in Svizzera, è stata trasferita all’ospedale Niguarda di Milano, dove è tuttora seguita dai medici.

Eleonora è una veterinaria e si è laureata a giugno 2023 all’Università di Camerino, nella sede di Matelica. «Alle superiori ha capito che questa disciplina è il perfetto connubio tra scienza e amore per gli animali», racconta il suo profilo sul sito della clinica Santa Lucia Vet di Bellaria-Igea Marina, dove lavora. «E’ stata colpita al viso e alle mani – prosegue il racconto della mamma – ha avuto già un primo intervento immediato quando l’hanno trasferita, ma ne sono programmati altri».