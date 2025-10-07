Muore mentre prega
nel santuario di Padre Pio
POTENZA PICENA - Rolando Piccinetti, 84 anni, ha avuto un malore ieri mattina a San Giovanni Rotondo durante un pellegrinaggio organizzato in pullman. Giovedì alle 10 il funerale nella chiesa della Collegiata
di Laura Boccanera
Morto mentre pregava da Padre Pio, Rolando Piccinetti, 84 anni, di Potenza Picena è deceduto così, ieri mattina, nella chiesa di San Giovanni Rotondo dove era andato con un pellegrinaggio organizzato dalle parrocchie assieme alla moglie e ad un gruppo di fedeli. Ed è proprio all’interno del Santuario dedicato al Santo da Pietralcina che l’anziano ha avuto un malore.
Doveva essere una piccola vacanza di serenità e di preghiera e invece si è trasformato in un addio improvviso. Un malore lo ha colto dopo il viaggio in pullman al quale aveva preso parte insieme alla moglie Marta e a un gruppo di fedeli provenienti anche da Montecosaro e Civitanova. Era partito con lo spirito semplice e raccolto di chi cerca un momento di pace, una piccola vacanza dedicata alla devozione e al riposo. Ma poco dopo l’arrivo, il suo cuore ha ceduto. Inutili i soccorsi dei presenti e del personale sanitario: l’uomo non ha più ripreso conoscenza.
La salma è stata poi trasportata all’obitorio dell’ospedale di zona in Puglia. Piccinetti lascia la moglie, Marta e la figlia Irene. Da domani la camera ardente sarà allestita nella sala del commiato Carestia a Potenza Picena. Il funerale si svolgerà giovedì mattina alle 10 nella chiesa della Collegiata.
Condoglianze sentite alla consorte.
Aggiungo, non mi si giudichi male, che luogo più opportuno per lasciare questo mondo non poteva esserci.