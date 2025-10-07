di Laura Boccanera

Morto mentre pregava da Padre Pio, Rolando Piccinetti, 84 anni, di Potenza Picena è deceduto così, ieri mattina, nella chiesa di San Giovanni Rotondo dove era andato con un pellegrinaggio organizzato dalle parrocchie assieme alla moglie e ad un gruppo di fedeli. Ed è proprio all’interno del Santuario dedicato al Santo da Pietralcina che l’anziano ha avuto un malore.

Doveva essere una piccola vacanza di serenità e di preghiera e invece si è trasformato in un addio improvviso. Un malore lo ha colto dopo il viaggio in pullman al quale aveva preso parte insieme alla moglie Marta e a un gruppo di fedeli provenienti anche da Montecosaro e Civitanova. Era partito con lo spirito semplice e raccolto di chi cerca un momento di pace, una piccola vacanza dedicata alla devozione e al riposo. Ma poco dopo l’arrivo, il suo cuore ha ceduto. Inutili i soccorsi dei presenti e del personale sanitario: l’uomo non ha più ripreso conoscenza.

La salma è stata poi trasportata all’obitorio dell’ospedale di zona in Puglia. Piccinetti lascia la moglie, Marta e la figlia Irene. Da domani la camera ardente sarà allestita nella sala del commiato Carestia a Potenza Picena. Il funerale si svolgerà giovedì mattina alle 10 nella chiesa della Collegiata.