Al via la quinta edizione del progetto “Guardami negli occhi. Scuola libera dalla violenza” promosso dall’assessorato alle Pari Opportunità del comune di Macerata (ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 15). Il progetto è destinata alle scuole superiori della provincia di Macerata, è stato esteso a numerosi comuni con l’obiettivo di creare dei percorsi di sensibilizzazione all’educazione alla parità di genere, alla legalità, al rispetto integrale della persona e alla cultura della responsabilità personale e relazionale.

«In questi anni abbiamo raggiunto tantissimi studenti che con attività dedicate hanno potuto approfondire, parlare e confrontarsi su una tematica purtroppo sempre attuale e drammatica – ha commentato il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità Francesca D’Alessandro -. Il focus del progetto, il cui modello è stato esportato per questa edizione anche ad altri Comuni della provincia che sono stati coinvolti attivamente e in maniera partecipata, è la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. La formazione riguarderà la comunità e in particolare i docenti».

Il progetto è realizzato dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia Odv, in collaborazione con i soggetti che fanno parte della Rete locale antiviolenza della provincia di Macerata. Sono in fase di avvio i laboratori in alcune classi terze e quarte degli istituti maceratesi. A essere coinvolti sono il liceo Scientifico “Galilei”, l’Iis “Matteo Ricci”, il liceo Classico-Linguistico “Leopardi”, l’Ite “Gentili”, l’Iis “Bramante-Pannaggi”, il liceo Artistico “Cantalamessa”, l’Ipsia “Corridoni”, l’Ipsia di Civitanova e di Corridonia, l’Ipsia “Pocognoni” di Matelica, l’Iis “Costanza Varano – G. Antinori”, i licei Classico e Scientifico di Camerino, l’Ipsia “Renzo Frau” di Sarnano-Tolentino.

Quest’anno il progetto prevede anche una specifica formazione rivolta ai docenti degli Istituti Secondari di Secondo grado, prevista per l’11 ottobre, dal titolo “Coltivare il rispetto: prevenzione della violenza di genere attraverso la scuola”; il momento di confronto si svolgerà dalle 16,30 alle 18,30 all’Iis “Garibaldi” di Macerata e la partecipazione è gratuita (iscrizioni al link: Prenota su Eventbrite).

Protagonista dell’incontro sarà Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta e autore di numerosi saggi sull’educazione affettiva, che offrirà una riflessione profonda e concreta su come la scuola possa diventare il luogo privilegiato in cui coltivare relazioni sane, paritarie e rispettose.