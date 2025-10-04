Garage diventa epicentro dello spaccio a San Severino, arrestato un 29enne, Igor Rogani. I carabinieri del locale comando sono arrivati al giovane grazie a controlli mirati che hanno fatto emergere un via vai sospetto di persone nei pressi di un garage del centro. I militari sono entrati in azione e hanno fermato un 28enne albanese che vive a Castelraimondo. Con sé aveva dieci grammi di cocaina.

I carabinieri, trovata la droga, hanno deciso, ieri sera, di controllare nel garage che è in uso ad un 29enne settempedano. All’interno hanno trovato 400 grammi di marijuana, 800 grammi di hashish, 90 grammi di cocaina e 600 euro ritenuti probabile provento di spaccio. C’era anche materiale per il confezionamento della droga. Il 29enne è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà al tribunale di Macerata lunedì mattina davanti al giudice Daniela Bellesi. Rogani è assistito dall’avvocato Narciso Ricotta.

Il 28enne di albanese è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga.