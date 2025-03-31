Vanno dai carabinieri e consegnano la droga che il figlio aveva a casa: è successo a Macerata e i militari della locale stazione, in seguito agli accertamenti, hanno denunciato un 28enne di Corridonia.

Tutto è nato dal fatto che papà e mamma del giovane, si sono presentati alla caserma dei carabinieri di Macerata e hanno spontaneamente consegnato due involucri che contenevano circa 88 grammi di hashish e un involucro contenente 2,23 grammi di cocaina. Droga, hanno spiegato i genitori, che era a casa del figlio. I carabinieri hanno poi perquisito il giovane ma addosso non gli hanno trovato nulla. E’ stato denunciato per detenzione di droga allo scopo di spacciarla.

Sempre a Macerata un 21enne è stato trovato, nel corso di un controllo dei carabinieri del Nucleo radiomobile, con 0,90 grammi di hashish. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura.

(redazione CM)