Trovano droga a casa del figlio
e la portano ai carabinieri
MACERATA – Denunciato un 28enne di Corridonia che deteneva 88 grammi di hashish. Un 21enne segnalato come assuntore di stupefacenti
Vanno dai carabinieri e consegnano la droga che il figlio aveva a casa: è successo a Macerata e i militari della locale stazione, in seguito agli accertamenti, hanno denunciato un 28enne di Corridonia.
Tutto è nato dal fatto che papà e mamma del giovane, si sono presentati alla caserma dei carabinieri di Macerata e hanno spontaneamente consegnato due involucri che contenevano circa 88 grammi di hashish e un involucro contenente 2,23 grammi di cocaina. Droga, hanno spiegato i genitori, che era a casa del figlio. I carabinieri hanno poi perquisito il giovane ma addosso non gli hanno trovato nulla. E’ stato denunciato per detenzione di droga allo scopo di spacciarla.
Sempre a Macerata un 21enne è stato trovato, nel corso di un controllo dei carabinieri del Nucleo radiomobile, con 0,90 grammi di hashish. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura.
(redazione CM)
Desidero complimentarmi con questi genitori che hanno fatto un gesto molto coraggioso, seppure doloroso, che veramente va in direzione della tutela del loro figlio.
CE VOLE CORAGGIO