I carabinieri lo vedono spacciare cocaina: arrestato un 29enne albanese che vive a Corridonia. I fatti sono avvenuti questo pomeriggio. Il giovane oggi pomeriggio si trovava in auto all’Abbadia di Fiastra, fermo in sosta nel parcheggio. Ad un certo punto qualcuno si è avvicinato allo sportello lato conducente. Il 29enne dall’auto gli ha passato qualcosa.

I carabinieri della Compagnia di Macerata, ritenendo che il giovane potesse aver ceduto della droga, sono intervenuti e hanno recuperato un involucro. All’interno hanno trovato 0,6 grammi circa di cocaina.

Altra cocaina è stata trovata in possesso del 29enne e ulteriori 3 involucri, sempre contenenti di cocaina, sono stati rinvenuti nell’auto. In tutto, compresi gli 0,6 grammi che avrebbe spacciato, i carabinieri hanno trovato circa 2,8 grammi di droga.

Oltre alla cocaina i carabinieri hanno sequestrato circa 300 euro ritenuti provento di spaccio. Il giovane è stato arrestato, è assistito dall’avvocato Alessandro Marcolini.

(Gian. Gin.)