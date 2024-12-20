È Guglielmo Miconi il nuovo primario della Chirurgia generale dell’ospedale di Camerino. Ha vinto il concorso per l’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa. Succede a Giambattista Catalini, andato in pensione.

Di origini anconetane, classe 1963, proviene dall’Azienda ospedaliera di Torrette, dove dal 2014 a oggi ha prestato sevizio alla Chirurgia d’urgenza e del trauma con incarico di alta specializzazione in colonproctologia, e alla clinica di Chirurgia generale e d’urgenza come responsabile dell’unità semplice di Chirurgia d’urgenza.

Laureatosi con lode alla facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Ancona, ha conseguito poi la specializzazione in Chirurgia generale all’Università di Parma.

Da studente e specializzando ha svolto stage all’Università di Santiago de Compostela nel Dipartimento di chirurgia generale dell’apparato digestivo dell’ospedale generale di Galizia, e all’Università Complutense di Madrid. Dal 1996 al 2014 ha prestato servizio alla Divisione di chirurgia generale dell’ospedale di Fano come dirigente medico, durante questo periodo ha ricoperto incarichi di alta specializzazione e poi di responsabile di struttura semplice in Senologia Chirurgica e Breast Unit.

Miconi ha all’attivo circa 2.600 interventi, realizzati soltanto negli ultimi 10 anni e ha partecipato alla redazione di 33 lavori scientifici. Attualmente è titolare di un incarico di insegnamento alla Scuola di specializzazione in chirurga generale a Univpm.

«Con le sue competenze professionali sarà capace di guidare il reparto verso nuovi traguardi» dice il direttore generale dell’Ast di Macerata Marco Ricci.

«La nomina del nuovo direttore della Chirurgia dell’ospedale di Camerino rappresenta un ulteriore tassello in un percorso di rafforzamento della nostra sanità, che guarda con particolare attenzione anche ai bisogni di salute della popolazione dell’entroterra colpito dal sisma del 2016 – dichiara il vicepresidente e assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini – il nostro impegno è volto ad innalzare il livello di eccellenza della sanità marchigiana e i nostri professionisti sono le fondamenta del Sistema sanitario regionale».