Chirurgia ha il suo nuovo primario:
alla guida arriva Guglielmo Miconi

CAMERINO - Il medico anconetano, 2.600 interventi all'attivo negli ultimi 10 anni, ha vinto il concorso e succede a Giambattista Catalini, andato in pensione

- caricamento letture
Foto-Dr.-Guglielmo-Marconi

Guglielmo Miconi

È Guglielmo Miconi il nuovo primario della Chirurgia generale dell’ospedale di Camerino. Ha vinto il concorso per l’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa. Succede a Giambattista Catalini, andato in pensione.

Di origini anconetane, classe 1963, proviene dall’Azienda ospedaliera di Torrette, dove dal 2014 a oggi ha prestato sevizio alla Chirurgia d’urgenza e del trauma con incarico di alta specializzazione in colonproctologia, e alla clinica di Chirurgia generale e d’urgenza come responsabile dell’unità semplice di Chirurgia d’urgenza.

Laureatosi con lode alla facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Ancona, ha conseguito poi la specializzazione in Chirurgia generale all’Università di Parma.

Da studente e specializzando ha svolto stage all’Università di Santiago de Compostela nel Dipartimento di chirurgia generale dell’apparato digestivo dell’ospedale generale di Galizia, e all’Università Complutense di Madrid. Dal 1996 al 2014 ha prestato servizio alla Divisione di chirurgia generale dell’ospedale di Fano come dirigente medico, durante questo periodo ha ricoperto incarichi di alta specializzazione e poi di responsabile di struttura semplice in Senologia Chirurgica e Breast Unit.

Miconi ha all’attivo circa 2.600 interventi, realizzati soltanto negli ultimi 10 anni e ha partecipato alla redazione di 33 lavori scientifici. Attualmente è titolare di un incarico di insegnamento alla Scuola di specializzazione in chirurga generale a Univpm.

«Con le sue competenze professionali sarà capace di guidare il reparto verso nuovi traguardi» dice il direttore generale dell’Ast di Macerata Marco Ricci.

«La nomina del nuovo direttore della Chirurgia dell’ospedale di Camerino rappresenta un ulteriore tassello in un percorso di rafforzamento della nostra sanità, che guarda con particolare attenzione anche ai bisogni di salute della popolazione dell’entroterra colpito dal sisma del 2016 – dichiara il vicepresidente e assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini – il nostro impegno è volto ad innalzare il livello di eccellenza della sanità marchigiana e i nostri professionisti sono le fondamenta del Sistema sanitario regionale».

Articoli correlati

Foto-ambulatorio-neurologia-Emanuele-Medici-1-55x55

Nasce l’ambulatorio Spatax, l’unico delle Marche

Saltamartini_AST_Diabetologia_FF-10-55x55

Aggressione al pronto soccorso, Saltamartini: «Aumentiamo misure di sicurezza»

Stefano-Sfascia--e1734518460985-55x55

A 101 anni si opera alla mano, intervento perfettamente riuscito «Grazie al reparto di Ortopedia»

sanita_Marche-Francesco_Acquaroli-Filippo_Saltamartini

«Consiglio comunale “aperto” ma solo ad Acquaroli e Saltamartini, nessun confronto sulla sanità»

CASA-COMUNITA-2-55x55

Casa di comunità, partiti i lavori: «Sanità più vicina ai cittadini»

carlo-d-angelo

Ex Covid hospital, Cna rilancia: «Sia un hub per le imprese»

pronto-soccorso-archivio

Esplosione di violenza al pronto soccorso: picchia due infermieri e una guardia. Un 36enne finisce in manette

consiglio-comunale-novembre-24-votazione-civitanova-FDM-10-55x55

Sanità, Acquaroli e Saltamartini ci ricascano: Consiglio “passerella” anche a Civitanova E nessuno lo sapeva

corsi-unita-operativa-ast

Un ospedale di qualità: ecco le certificazioni per 11 reparti (Foto)

saltamartini-acquaroli-parcaroli1-55x55

Sanità, il confronto resta un miraggio. Consiglio aperto? No, diretta streaming «Non c’è un briciolo di dignità»

CoreLab_Ospedale_AST_FF-2-55x55

Tre macchinari di altissima tecnologia, si è materializzato il Pnrr in ospedale «Macerata? Eccellenza regionale» (Foto)

a-sinistra-Leonardo-Pasotti-Donatella-Pazzelli-Daniele-Pupilli-e1734015021848-55x55

«Camerino, Ortopedia è un’eccellenza: se qualcosa funziona va detto forte e chiaro»

Dr.-Massimo-Sartelli-e1734011676980-55x55

Prestigioso incarico per il chirurgo Sartelli: è il nuovo presidente della Simpios

covid-hospital-2024-3-55x55

Il futuro del Covid hospital? Si lavora a un centro per l’Alzheimer, Civitanova verso l’addio all’ente fiera

ast-sanita-azienda-sanitaria-archivio-sede-2-55x55

Vittime di violenza, all’Ast ciclo d’incontri di formazione: accogliere e ascoltare il paziente

Romano-Mari_Ordine-Medici_FF-12-55x55

Consiglio dell’Ordine dei medici, vince la lista guidata da Romano Mari «Confronto aspro ma sincero ed elevato»

Dottore-Perna_Medica_FF-8-55x55

Sanità d’eccellenza, Gian Piero Perna: da direttore della Cardiologia di Torrette al centro “Medica” di Piediripa

pelagalli

Salute e alimentazione, Pelagalli: «La dieta è fondamentale per endometriosi, fibromi e tumori»

BancaMacerata_PrevenzioneDiabete_FF-5-55x55

Massimo Palazzo in pensione, una colonna dell’ospedale di Civitanova

Saltamartini_AST_Diabetologia_FF-10-55x55

«Sanità, ancora nessun atto aziendale: così si viola il contratto nazionale» I medici protestano con Saltamartini

Assm-4-55x55

Terme di Santa Lucia, si cambia: tra restyling e maggiori servizi. «Polo attrattivo sanitario e turistico»

Ospedale_AST_Macerata_FF-19-55x55

Una lunga serie di donazioni alla Ast Protagonisti cittadini e imprese

ospedale-civitanova

Vaccini per soggetti fragili, ambulatorio ad hoc anche a Civitanova

longo-maccari

Liste d’attesa, uno sportello per aiutare i cittadini nei ricorsi

ospedale-camerino-5-55x55

Ospedale Camerino, dimissionari 3 medici: ordine di servizio per mandare 2 radiologi. Insorge il Cimo: «Ricorso al giudice»

medica-1-55x55

Roberto Nalli guida il centro Medica: «Dalla diagnostica alla polispecialistica e amplieremo ancora di più l’offerta»

pres-Acquaroli

Nuovo ospedale, qualcosa di muove: l’Anac dà l’ok al progetto

Staff-completo-dipendenze-patologiche-giuli

Dipendenze patologiche, il direttore Giuli: «1.500 pazienti, più 14% i tossicodipendenti. Cannabis? Non è una droga leggera»

Taglio-del-nastro-Punto-Inrca-cingoli-2-55x55

Apre il Punto salute Inrca: «Accesso più semplice alle prestazioni sanitarie»

casa-di-comunita-rendering

«Aumenti per la Casa della comunità legati a Covid e crisi in Ucraina»

Ospedale_AST_Macerata_FF-43-55x55

Scade l’appalto da 3 milioni alle coop. L’Ast sta raccogliendo le adesioni: medici dai reparti al Pronto soccorso

ast-sanita-azienda-sanitaria-archivio-sede-1-55x55

“I primi mille giorni di vita per costruire il suo futuro”

pronto-soccorso-ospedale-macerata-5-55x55

«Medici di altri reparti nei pronto soccorso? Fantasia politica per salvare l’apparenza, così a rischio pazienti e professionisti»

IMG_5272-55x55

Clinica Oncologica di Torrette, donati kit per prevenire la caduta dei capelli nelle pazienti

casa-di-comunita-civitanova-2-650x460-1-55x55

Previsioni sbagliate e costi alle stelle, ora i soldi non bastano più per Casa di comunità e Residenza protetta

gru-ospedale3-55x55

Una maxigru in ospedale, aria nuova per Emodinamica: un impianto da 300mila euro

Micaela-Capponi_UTIC_Ospedale_FF-2-55x55

L’Utic al top per l’infarto miocardico acuto, alla guida la maceratese Micaela Capponi: «Lavoro, dedizione e spirito di squadra»

petroselli-chiarici

All’Asp Paolo Ricci 27mila prestazioni effettuate in un anno. E ora c’è anche l’ozonoterapia

LAUREATI

Giornata di lauree, in arrivo 28 nuovi infermieri

Margherita-Lalli

Farmacia Territoriale dell’Ast, Margherita Lalli nuova direttrice


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X