Chirurgia ha il suo nuovo primario:
alla guida arriva Guglielmo Miconi
CAMERINO - Il medico anconetano, 2.600 interventi all'attivo negli ultimi 10 anni, ha vinto il concorso e succede a Giambattista Catalini, andato in pensione
È Guglielmo Miconi il nuovo primario della Chirurgia generale dell’ospedale di Camerino. Ha vinto il concorso per l’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa. Succede a Giambattista Catalini, andato in pensione.
Di origini anconetane, classe 1963, proviene dall’Azienda ospedaliera di Torrette, dove dal 2014 a oggi ha prestato sevizio alla Chirurgia d’urgenza e del trauma con incarico di alta specializzazione in colonproctologia, e alla clinica di Chirurgia generale e d’urgenza come responsabile dell’unità semplice di Chirurgia d’urgenza.
Laureatosi con lode alla facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Ancona, ha conseguito poi la specializzazione in Chirurgia generale all’Università di Parma.
Da studente e specializzando ha svolto stage all’Università di Santiago de Compostela nel Dipartimento di chirurgia generale dell’apparato digestivo dell’ospedale generale di Galizia, e all’Università Complutense di Madrid. Dal 1996 al 2014 ha prestato servizio alla Divisione di chirurgia generale dell’ospedale di Fano come dirigente medico, durante questo periodo ha ricoperto incarichi di alta specializzazione e poi di responsabile di struttura semplice in Senologia Chirurgica e Breast Unit.
Miconi ha all’attivo circa 2.600 interventi, realizzati soltanto negli ultimi 10 anni e ha partecipato alla redazione di 33 lavori scientifici. Attualmente è titolare di un incarico di insegnamento alla Scuola di specializzazione in chirurga generale a Univpm.
«Con le sue competenze professionali sarà capace di guidare il reparto verso nuovi traguardi» dice il direttore generale dell’Ast di Macerata Marco Ricci.
«La nomina del nuovo direttore della Chirurgia dell’ospedale di Camerino rappresenta un ulteriore tassello in un percorso di rafforzamento della nostra sanità, che guarda con particolare attenzione anche ai bisogni di salute della popolazione dell’entroterra colpito dal sisma del 2016 – dichiara il vicepresidente e assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini – il nostro impegno è volto ad innalzare il livello di eccellenza della sanità marchigiana e i nostri professionisti sono le fondamenta del Sistema sanitario regionale».
Articoli correlati
Esplosione di violenza al pronto soccorso: picchia due infermieri e una guardia. Un 36enne finisce in manette
Sanità, Acquaroli e Saltamartini ci ricascano: Consiglio “passerella” anche a Civitanova E nessuno lo sapeva
Sanità, il confronto resta un miraggio. Consiglio aperto? No, diretta streaming «Non c’è un briciolo di dignità»
Tre macchinari di altissima tecnologia, si è materializzato il Pnrr in ospedale «Macerata? Eccellenza regionale» (Foto)
Il futuro del Covid hospital? Si lavora a un centro per l’Alzheimer, Civitanova verso l’addio all’ente fiera
Consiglio dell’Ordine dei medici, vince la lista guidata da Romano Mari «Confronto aspro ma sincero ed elevato»
Sanità d’eccellenza, Gian Piero Perna: da direttore della Cardiologia di Torrette al centro “Medica” di Piediripa
«Sanità, ancora nessun atto aziendale: così si viola il contratto nazionale» I medici protestano con Saltamartini
Terme di Santa Lucia, si cambia: tra restyling e maggiori servizi. «Polo attrattivo sanitario e turistico»
Ospedale Camerino, dimissionari 3 medici: ordine di servizio per mandare 2 radiologi. Insorge il Cimo: «Ricorso al giudice»
Roberto Nalli guida il centro Medica: «Dalla diagnostica alla polispecialistica e amplieremo ancora di più l’offerta»
Dipendenze patologiche, il direttore Giuli: «1.500 pazienti, più 14% i tossicodipendenti. Cannabis? Non è una droga leggera»
Scade l’appalto da 3 milioni alle coop. L’Ast sta raccogliendo le adesioni: medici dai reparti al Pronto soccorso
«Medici di altri reparti nei pronto soccorso? Fantasia politica per salvare l’apparenza, così a rischio pazienti e professionisti»
Previsioni sbagliate e costi alle stelle, ora i soldi non bastano più per Casa di comunità e Residenza protetta