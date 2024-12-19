«Questo è un bel momento di condivisione per riconoscere e ringraziare l’impegno di tutti voi. Ogni progetto realizzato, ogni servizio reso e ogni sorriso regalato sono il frutto del vostro lavoro instancabile e del vostro spirito di squadra». Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica insieme al vice sindaco Claudio Morresi, agli assessori Barbara Capponi e Giuseppe Cognigni, al segretario comunale Benedetto Perroni e alle consigliere comunali Paola Fontana e Paola Campetelli, hanno incontrato questa mattina i dipendenti comunali per il tradizionale scambio degli auguri di Natale.

«Siamo tutti parte di una grande progetto e grazie all’impegno di tutti siamo riusciti a perseguire importanti obiettivi per la nostra città, che l’hanno resa più competitiva e attrattiva – ha aggiunto Ciarapica – Per questo ringrazio tutti i dipendenti, che quest’anno potranno contare su nuove forze. Ciò significa che il Comune ha invertito la rotta e riportato l’ente a numero di dipendenti dignitoso. Tra i nuovi volti anche quello del nostro segretario comunale Benedetto Perroni, una figura che abbiamo fortemente voluto non solo per le sue capacità professionali, ma anche per le sue doti umane».

E’ stato l’ assessore al personale Claudio Morresi ad annunciare nuove assunzioni entro il 31 dicembre. «Chiudiamo l’anno con una bella notizia – ha detto Morresi – Entro dicembre i dipendenti dell’Ente saliranno da 210 a 218. Otto nuovi ingressi che andranno a rafforzare la macchina amministrativa. Con l’arrivo di nuove risorse umane, i nostri uffici saranno in grado di affrontare le numerose sfide che abbiamo davanti, con lo spirito di condivisione e di servizio al cittadino che ha contraddistinto questi anni di lavoro insieme, iniziato con il nostro insediamento come Amministrazione. Continueremo a lavorare per valorizzare ogni singolo dipendente, mettendolo in condizione di esplicare il proprio lavoro e le proprie competenze nel miglior modo possibile, in un ambiente di lavoro moderno e stimolante, che si muove verso la digitalizzazione e il progresso nella Pubblica Amministrazione. Concludo ringraziando ogni singolo dipendente comunale per il grande lavoro che ogni giorno porta avanti con spirito di servizio e grande senso di responsabilità».

L’incontro si è concluso con un momento di convivialità e gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo da parte dell’amministrazione a tutti i presenti e alle loro famiglie.