Tragedia in strada:
41enne si sente male e muore
CORRIDONIA - L'uomo, Marco Pallotto, si trovava in via Santa Croce quando si è sentito male. Soccorso dal 118, non si è ripreso. E' successo intorno alle 18. Il corpo portato in obitorio a Macerata dove domani verrà svolta l'ispezione cadaverica
Tragedia lungo le mura di Corridonia: muore in strada a 41 anni. La vittima è Marco Pallotto. Tutto è successo oggi intorno alle 18 e l’uomo in seguito ad un malore avrebbe avuto un arresto cardiaco. Sul posto per prestare i soccorsi è intervenuto il 118. Il corpo trasportato all’obitorio di Macerata.
Un malore improvviso lungo via Santa Croce. Così si è consumata la tragedia di un uomo di appena 41 anni che oggi pomeriggio si è accasciato lungo una delle strade principali della cittadina. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è arrivato il 118.
Gli operatori dell’emergenza hanno cercato di salvare la vita al 41enne, che però non si è ripreso. Per svolgere gli accertamenti su quanto accaduto sono intervenuti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Macerata. In tanti oggi pomeriggio hanno assistito alla drammatica scena in strada. Il corpo è stato poi trasportato con un carro funebre della ditta Verdini, all’obitorio di Macerata. Al momento la procura non ha dato il nullaosta alla sepoltura e ha disposto per domani una ispezione cadaverica.
(Gian. Gin.)
(Ultimo aggiornamento alle 22,15)
Condoglianze alla famiglia R.I.P. Marco.
Ciao, Marco. Adesso sei nella Pace del Signore.
Condoglianze sentite alla famiglia.
Mario Ricci e famiglia.