Tragedia lungo le mura di Corridonia: muore in strada a 41 anni. La vittima è Marco Pallotto. Tutto è successo oggi intorno alle 18 e l’uomo in seguito ad un malore avrebbe avuto un arresto cardiaco. Sul posto per prestare i soccorsi è intervenuto il 118. Il corpo trasportato all’obitorio di Macerata.

Un malore improvviso lungo via Santa Croce. Così si è consumata la tragedia di un uomo di appena 41 anni che oggi pomeriggio si è accasciato lungo una delle strade principali della cittadina. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è arrivato il 118.

Gli operatori dell’emergenza hanno cercato di salvare la vita al 41enne, che però non si è ripreso. Per svolgere gli accertamenti su quanto accaduto sono intervenuti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Macerata. In tanti oggi pomeriggio hanno assistito alla drammatica scena in strada. Il corpo è stato poi trasportato con un carro funebre della ditta Verdini, all’obitorio di Macerata. Al momento la procura non ha dato il nullaosta alla sepoltura e ha disposto per domani una ispezione cadaverica.

(Gian. Gin.)

(Ultimo aggiornamento alle 22,15)