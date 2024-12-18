di Luca Patrassi

Si chiama Terrazza dei Popoli da tanti anni: ultimamente, per la verità, di popolo se ne vede poco. A giudicare dai riscontri ai piani inferiori pare che a circolare in quantità sia invece l’acqua. Si parla di carenza idrica, di cambiamento climatico ma per il Comune di Macerata l’area dei Giardini Diaz non evoca più quelle immagini di serenità e di pace che aveva fino a qualche tempo fa.

Si era iniziato con la oramai leggendaria ex Casa del Custode dei Giardini Diaz dove, al termine dei lavori ultimati e collaudati, si sono spesi decine e decine di migliaia di euro nel tentativo di risolvere il problema delle infiltrazioni e dell’umidità nel piano seminterrato. Non ci sono aggiornamenti recentissimi sulla situazione dello spazio appena indicato che ora, dopo un lungo e articolato approfondimento, ospita il Mubi, museo di scienze naturali. Dal Mubi a sottopassaggio del Convitto non è un attimo ma quasi, poche centinaia di metri ed anche in questo caso ci sono state copiose infiltrazioni d’acqua rispetto alle quali si è intervenuti, con la forza anche dei post social sulle varie pagine Facebook, con un lavoro ad ampio spettro che ha infine coinvolto anche i vialetti adiacenti.

Si torna ai Giardini, lato appunto Terrazza dei Popoli dove pure di lavori se ne sono fatti diversi, a più riprese ed anche per importi consistenti, centinaia di migliaia di euro appunto per sistemare il tutto. Da alcuni giorni circolano foto eloquenti su vari canali social: si vedono gli spazi sottostanti, il parcheggio e i locali usati dai dipendenti dell’Apm, pieni d’acqua. Secchi, secchielli, verrebbe da dire un mare d’acqua per andare con l’onda dei ricordi e rispolverare la goliardata del Dem civitanovese Giulio Silenzi che si presentò al palasport civitanovese (dove cadeva qualche goccia) con maschera e pinne. Non siamo al canotto, ma sicuramente più vicini di quanto accadde al palas.