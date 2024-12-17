Cento collegamenti giornalieri Alta Velocità tra Milano e Roma e 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila tra Milano e Napoli; prolungamento dei collegamenti Intercity verso Bardonecchia, Lecce, Bari, Milano e Bolzano e nuove soluzioni digitali per chi viaggia con Regionale. Oltre 30 i Frecciarossa ogni giorno in circolazione tra il nord e la costa adriatica con fermate anche nelle Marche; quattro Frecciarossa in più nei ponti e nelle principali festività con fermata anche ad Ancona.

Il trasporto regionale nelle Marche viene ulteriormente potenziato, con 169 treni giornalieri che offriranno 2mila posti in più rispetto all’anno precedente. I nuovi collegamenti sono stati pensati per migliorare la mobilità nei weekend e durante le festività, con nuove corse tra Ancona e Bologna e due treni festivi che collegheranno Ancona a Fabriano, favorendo anche i flussi verso l’aeroporto regionale e l’ospedale di Torrette.

L’offerta regionale include inoltre oltre 1.100 posti bici, un aumento significativo rispetto al 2024. Grazie al Contratto di Servizio con Regione Marche, il trasporto delle biciclette a bordo dei treni rimane gratuito.

Non mancano le novità per l’alta velocità. Sono più di trenta i Frecciarossa giornalieri in circolazione tra il Nord e la costa adriatica, con fermate nelle Marche. Per rispondere alla crescente domanda nei giorni festivi e nei ponti, verranno introdotti quattro Frecciarossa aggiuntivi con collegamenti tra Milano e Pescara, Bolzano e la costa adriatica.

Gli Intercity, invece, si arricchiscono di nuovi collegamenti nei giorni feriali tra Roma e San Benedetto del Tronto, con fermate intermedie a Loreto, Civitanova Marche e Porto San Giorgio.

Un’attenzione particolare viene riservata anche ai pendolari e ai viaggiatori occasionali. Nuovi collegamenti veloci sono stati pensati per agevolare gli spostamenti settimanali tra Bologna e Ancona, con treni il venerdì e il lunedì.

Per incentivare l’uso del treno, Trenitalia propone numerose agevolazioni per famiglie, giovani under 30, over 60 e gruppi di viaggiatori. Tra le promozioni si segnala FrecciaDaYS, che offre sconti fino al 60% in giorni selezionati, e Promo Italia in Tour, che consente viaggi illimitati per tre o cinque giorni sui treni regionali.

In ottica di innovazione, Trenitalia ha introdotto un sistema automatico di rimborso per i biglietti acquistati in digitale: in caso di ritardo superiore ai 60 minuti, l’indennizzo sarà accreditato direttamente sulla carta di pagamento utilizzata. Inoltre, i biglietti per i treni regionali sono ora disponibili in formato digitale anche presso le biglietterie tradizionali, contribuendo a un’esperienza di viaggio più semplice e sostenibile.

Infine, fino all’8 gennaio, gli animali domestici potranno viaggiare gratuitamente a bordo di Frecce e Intercity, mentre quelli di piccola taglia continueranno a essere ospitati gratuitamente sui treni regionali.

Con oltre 400 milioni di passeggeri trasportati ogni anno e un impegno crescente verso la sostenibilità, Trenitalia si conferma un punto di riferimento per la mobilità in Italia, rispondendo alle esigenze di chi viaggia per lavoro, studio o piacere.