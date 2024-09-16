Centro commerciale Simonetti:
no di FdI, sì di Forza Italia e Udc.
Nessun segnale dalla Lega

MACERATA - Domani summit del centrodestra per definire la posizione da tenere sul progetto per Piediripa. Al momento la maggioranza non avrebbe i numeri per approvare la variante in Consiglio. Dall'opposizione solo Italia Viva si dice favorevole

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Un rendering del progetto Simonetti a Piediripa

di Luca Patrassi

Il centrodestra di Macerata si riunirà domani sera, nella sede della Lega, per definire (forse) la posizione sul centro commerciale di Piediripa proposto anni fa dalla Simonetti a Piediripa. C’è chi mantiene un profilo di assoluta segretezza come la Lega, cosa che lascia pensare che i consiglieri salviniani siano sulla linea opposta rispetto a quella del sindaco Sandro Parcaroli, situazione che non sembra inedita in questi ultimi tempi.

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Sandro Parcaroli in Consiglio con i leghisti Andrea Marchiori e Aldo Alessandrini

Dopo alcuni ondeggiamenti ed apparenti divisioni interne, Fratelli d’Italia sembra compatta sul no al centro commerciale e così si è espressa nei giorni scorsi nel corso della riunione del gruppo, mentre indicazioni favorevoli arrivano invece da Forza Italia e dall’Udc. Nessun segnale arriva dai due consiglieri superstiti (De Padova e Ripa sono passati al gruppo misto) della lista civica Parcaroli. Certo è che con questi numeri l’amministrazione non ha i numeri per far votare, ove la dovesse adottare, una delibera di approvazione della variante al Prg.

Il Pd – che era maggioranza ai tempi delle amministrazioni comunali a guida Meschini e Carancini – ha annunciato la propria contrarietà, al pari di diverse altre forze di opposizione, Cinque Stelle compresi. Favorevole il consigliere comunale di Italia Viva Ulderico Orazi: «Come commerciante non posso che valutare favorevolmente iniziative imprenditoriali che portino lavoro e sviluppo. Dobbiamo pensare alla città del futuro». Altro elemento di stranezza: gli uffici comunali hanno sempre condiviso i vari passaggi amministrativi della pratica e sarebbe interessante verificare quale sarà la posizione di una eventuale delibera di rigetto. E’ anche vero che i cambi di rotta improvvisi si sono registrati anche in questi ultimi anni: ultimo episodio la sfiducia ai vertici Apm scomparsa dalle rotte del Consiglio dopo il pellegrinaggio a Loreto e dopo un incontro tra il sindaco Sandro Parcaroli e il governatore Francesco Acquaroli. Nei prossimi giorni, per la verità, non sono previsti pellegrinaggi.

 

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