di Luca Patrassi

Il centrodestra di Macerata si riunirà domani sera, nella sede della Lega, per definire (forse) la posizione sul centro commerciale di Piediripa proposto anni fa dalla Simonetti a Piediripa. C’è chi mantiene un profilo di assoluta segretezza come la Lega, cosa che lascia pensare che i consiglieri salviniani siano sulla linea opposta rispetto a quella del sindaco Sandro Parcaroli, situazione che non sembra inedita in questi ultimi tempi.

Dopo alcuni ondeggiamenti ed apparenti divisioni interne, Fratelli d’Italia sembra compatta sul no al centro commerciale e così si è espressa nei giorni scorsi nel corso della riunione del gruppo, mentre indicazioni favorevoli arrivano invece da Forza Italia e dall’Udc. Nessun segnale arriva dai due consiglieri superstiti (De Padova e Ripa sono passati al gruppo misto) della lista civica Parcaroli. Certo è che con questi numeri l’amministrazione non ha i numeri per far votare, ove la dovesse adottare, una delibera di approvazione della variante al Prg.

Il Pd – che era maggioranza ai tempi delle amministrazioni comunali a guida Meschini e Carancini – ha annunciato la propria contrarietà, al pari di diverse altre forze di opposizione, Cinque Stelle compresi. Favorevole il consigliere comunale di Italia Viva Ulderico Orazi: «Come commerciante non posso che valutare favorevolmente iniziative imprenditoriali che portino lavoro e sviluppo. Dobbiamo pensare alla città del futuro». Altro elemento di stranezza: gli uffici comunali hanno sempre condiviso i vari passaggi amministrativi della pratica e sarebbe interessante verificare quale sarà la posizione di una eventuale delibera di rigetto. E’ anche vero che i cambi di rotta improvvisi si sono registrati anche in questi ultimi anni: ultimo episodio la sfiducia ai vertici Apm scomparsa dalle rotte del Consiglio dopo il pellegrinaggio a Loreto e dopo un incontro tra il sindaco Sandro Parcaroli e il governatore Francesco Acquaroli. Nei prossimi giorni, per la verità, non sono previsti pellegrinaggi.