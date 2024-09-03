Grande successo domenica pomeriggio per la prima edizione di a “A tutto sport”, la festa dello sport della città di Corridonia che si è svolta in un percorso articolato dalla chiesa di Santa Croce sino a Porta Romana lungo tutto viale Italia. «Hanno partecipato più di 2mila persone» fa sapere l’amministrazione comunale, per una festa che ha visto protagonisti i ragazzi e le 15 associazioni che hanno realizzato le 13 stazioni in cui è stato possibile cimentarsi nelle varie discipline presenti.

«Una iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione, un momento ricreativo per ragazzi e famiglie nato con l’idea di promuovere i sani valori dello sport e avvicinare i ragazzi alle tante e diverse realtà sportive presenti da anni sul nostro territorio – commenta l’amministrazione comunale in una nota – un particolare ringraziamento alle associazioni che hanno contribuito in maniera determinante alla buona riuscita dell’evento: Sacen Corridonia (atletica), Sutor Academy Montegranaro (basket), Bocciofila Corridonia (bocce), Cska Corridonia (calcio), Asd San Claudio (calcio), Corridonia Calcio (calcio), Fustal Figth bulls (calcio a 5), Club Corridonia (ciclismo), Ginnastica Corridonia-Mogliano (ginnastica artistica), Spazio Karate Tolentino (karate), Pallavolo Corridonia (pallavolo), Polisportiva Juvenilia Pollenza (pattinaggio), Tennistavolo Corridonia (ping-pong) Tennis Corridonia (tennis), Macerata scherma (scherma), Associazione festeggiamenti Santa Maria (punto ristoro)».