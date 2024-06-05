Ast, ancora assunzioni:
Amadi al posto di Pincherle
SANITA' - Cambio alla guida della neuropsichiatria infantile, dentro anche un assistente sociale, tre tecnici sanitari di radiologia medica e un medico di oftalmologia
Altro giro di assunzioni per l’Ast di Macerata. «Nell’ottica di erogare prestazioni assistenziali ai cittadini nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e per smaltire le liste d’attesa» l’azienda ha assunto a tempo indeterminato un assistente sociale, mentre a tempo determinato tre tecnici sanitari di radiologia medica come da graduatoria del relativo avviso pubblico, e a tempo determinato, e a titolo straordinario, anche un medico di oftalmologia, in quest’ultimo caso si tratta di uno specializzando.
Dopo il pensionamento di Maurizio Pincherle e a seguito dell’espletamento di apposito avviso pubblico, è stato conferito l’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa dell’unità operativa di neuropsichiatria infantile dell’azienda sanitaria maceratese ad Alessandra Amadi, risultata prima classificata nel profilo inerente. Infine, si registra il reclutamento a tempo determinato e a titolo straordinario di un assistente sociale nell’ambito del potenziamento dei servizi di neuropsichiatria infantile, come previsto in attuazione delle relative delibere di giunta regionale.
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Maurizio Pincherle va in pensione, lascia in eredità l’eccellenza di Neuropsichiatria infantile
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