Ast, ancora assunzioni:
Amadi al posto di Pincherle

SANITA' - Cambio alla guida della neuropsichiatria infantile, dentro anche un assistente sociale, tre tecnici sanitari di radiologia medica e un medico di oftalmologia

- caricamento letture
Ospedale_AST_Macerata_FF-34-325x244

L’ospedale di Macerata

Altro giro di assunzioni per l’Ast di Macerata. «Nell’ottica di erogare prestazioni assistenziali ai cittadini nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e per smaltire le liste d’attesa» l’azienda ha assunto a tempo indeterminato un assistente sociale, mentre a tempo determinato tre tecnici sanitari di radiologia medica come da graduatoria del relativo avviso pubblico, e a tempo determinato, e a titolo straordinario, anche un medico di oftalmologia, in quest’ultimo caso si tratta di uno specializzando.

Dopo il pensionamento di Maurizio Pincherle e a seguito dell’espletamento di apposito avviso pubblico, è stato conferito l’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa dell’unità operativa di neuropsichiatria infantile dell’azienda sanitaria maceratese ad Alessandra Amadi, risultata prima classificata nel profilo inerente. Infine, si registra il reclutamento a tempo determinato e a titolo straordinario di un assistente sociale nell’ambito del potenziamento dei servizi di neuropsichiatria infantile, come previsto in attuazione delle relative delibere di giunta regionale.

Ast, decine di assunzioni: tra i medici 3 cardiologi e un diabetologo. Potenziate le centrali operative territoriali

Maurizio Pincherle va in pensione, lascia in eredità l’eccellenza di Neuropsichiatria infantile

Articoli correlati

carancini-corsi

Chirurgia della tiroide a Civitanova, riunione tempestosa e tensioni a Macerata «Corsi sta distruggendo la nostra sanità»

marino1-e1717488941823-55x55

Giulia Maria Marino in pensione, il grazie dell’Ast Macerata: «Professionista stimata e di grande umanità»

Ospedale_AST_Macerata_FF-18-55x55

Ast, decine di assunzioni: tra i medici 3 cardiologi e un diabetologo. Potenziate le centrali operative territoriali

Pia-Francesca-Tomassini-2-e1717252887768-55x55

La dottoressa che guida Geriatria: «Il lavoro di squadra garanzia di qualità. Riequilibrare la solidarietà tra generazioni»

Ospedale_AST_Macerata_FF-31-55x55

Incontro Ast-sindacati per il piano ferie: «Va calibrato sulle reali necessità e sulle tante variabili riorganizzative»

conferenza-biobanca-ospedale-civitanova-FDM-5-55x55

La Bio banca compie 10 anni, Saltamartini promette più spazi e fondi

stefano-pucci-reparto

Pucci, l’eccellenza dell’Allergologia: «Rivoluzione con i farmaci biotecnologici. Inadeguata la formazione universitaria»

medico-medici-sanita-e1571047280116-55x55

«Cento euro l’ora ai medici per le prestazioni aggiuntive. Così riduciamo le liste di attesa»

IMG-20240528-WA0040-55x55

Fiuminata, inaugurato il punto salute «Fate subito tutti gli accertamenti, basta l’impegnativa del medico»

ospedale-civitanova

«Cup hackerato, per pagare 16 euro mi hanno fatto tornare a Civitanova da Fermo»

pronto-soccorso-macerata-rossi-e1716750505921-55x55

Emanuele Rossi guida il Pronto Soccorso: «Oltre 100 accessi quotidiani ma il reparto ha un organico coperto solo al 50%»

foto-Decembrini-e1716731429713-55x55

«Tumori alla mammella, sempre meno chemio e più farmaci a bersaglio molecolare»

Ordine-Medici_FF-1-55x55

Medici da 50 anni e neo iscritti, generazioni a confronto per le nuove sfide della sanità

taglio-nastro-LEGGERA

Villa dei Pini cresce: potenziato il reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia

ast-sanita-azienda-sanitaria-archivio-sede-2-55x55

Ast, un rebus il fronte delle risorse umane: assunti quattro specializzandi. Escono tre medici e un’ostetrica

polizia-locale-vigili-archivio-arkiv

Lite per la fila dal medico, consulente farmaceutica perde la testa e spruzza lo spray al peperoncino

Giampiero-Di-Serafino--e1685211048435-55x55

Giornata nazionale del Sollievo, una mattinata di sensibilizzazione: 30 visite specialistiche gratuite

endometriosi_pelagalli-1-55x55

Endometriosi e alimentazione, in 120 al convegno di alta formazione

conferenza-ast-macerata-saltamartini

«Robot chirurgico anche a Macerata, l’Ast sta procedendo all’acquisto»

CUP_Ospedale_AST_Macerata_FF-12-55x55

Cup sotto attacco hacker: «Nessuna violazione dei dati»

Ospedale_AST_Macerata_FF-3-55x55

Open day emicrania, visite gratuite in ospedale

sigona_dermatologia-2-55x55

Marco Sigona, la guida di Dermatologia: «Servizi attrattivi ed equipe professionali. Pazienti più attenti alla cura della pelle»

ast-sanita

Dal 118 all’assistenza primaria: altri tre medici lasciano l’Ast

diego-gattari-rianimazione

Rianimazione, una storia di eccellenza: a guidarla il maceratese Diego Gattari «Diamo origine a 8mila interventi l’anno»

anziani

«Case di riposo e anziani non autosufficienti, rette aumentate in modo indiscriminato: necessaria una rivoluzione del sistema»

villa_pini-e1715241570298-55x55

«Un intervento chirurgico richiede coraggio, medici e infermieri sono stati angeli»

marco-ricci-3-1-55x55

Incarico per il piano aziendale Ast: al lavoro gli atenei di Parma e Ancona. Basi scientifiche per definire i servizi

pelagalli-3-55x55

Tumore ovarico, ogni anno 70 donne si curano a Macerata «Orizzonti sempre più positivi»

giornata-mondiale-del-bambino-prematuro-enrica-fabbrizi-ospedale-civitanova-FDM-2-55x55

Asma, Open day in pediatria

lucilla-servi1_censored-55x55

Ast, la primaria di Urologia Lucilla Servi: «Guido un’equipe giovane di grande livello. Un ottimo investimento? Il robot chirurgico»


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X