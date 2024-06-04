Giulia Maria Marino in pensione,
il grazie dell’Ast Macerata:
«Professionista stimata e di grande umanità»
SANITA' - Ultimo giorno di lavoro per la dirigente del Servizio Farmaceutico territoriale, il direttore generale Marco Ricci: «Ha saputo lasciare un’eredità preziosa sia nel lavoro che nei rapporti umani»
E’ arrivato il pensionamento per Giulia Maria Marino, dirigente del Servizio Farmaceutico territoriale dell’Ast di Macerata.
«La dottoressa Marino ha iniziato la sua carriera nel lontano 1984, laureandosi in Farmacia all’università degli studi di Milano, un anno dopo nel 1985 comincia a lavorare nelle farmacie del territorio di Loreto, Porto Recanati e Recanati e poi nel 1990 viene assunta all’interno dell’Ente come farmacista collaboratore presso l’ex U.S.L. 14 – si legge in una nota dell’Ast -. Diventata direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale nel 2019, ha svolto con grande competenza e dedizione il suo lavoro, prova ne sono le numerose attestazioni di stima giunte alla dirigente sia dai medici del territorio che dalle farmacie».
«A nome anche dei colleghi del Servizio Farmaceutico Territoriale mi sento di esprimere alla dottoressa Marino tutta la riconoscenza mia e dei colleghi per l’enorme competenza professionale mostrata in tutti questi anni di attività, – dichiara la collega Margherita Lalli – che ha svolto con grande passione e profondo senso di responsabilità. Rimarrà un esempio per tutti noi».
«Giulia Maria Marino è stata un punto di riferimento importante per il Servizio Farmaceutico Territoriale della nostra Azienda Sanitaria, una professionista stimata e di grande umanità – dichiara il direttore generale dell’Ast Marco Ricci – che ha saputo lasciare un’eredità preziosa sia nel lavoro che nei rapporti umani. I nostri auguri per una meritata pensione».
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