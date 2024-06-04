Europee, la ministra Bernini a Macerata:
«Andiamo in doppia cifra
Con Unimc contatti costanti»
ELEZIONI - Tutta Forza Italia oggi alla Filarmonica per l'incontro con la vicecoordinatrice nazionale e la candidata Graziella Ciriaci
di Mauro Giustozzi (foto Falcioni)
«L’asticella che ci siamo posti alle prossime Europee è raggiungere la doppia cifra senza porci limiti: superare il 10%, vogliamo sognare in grande come diceva il nostro fondatore Berlusconi per puntare poi al 20% come afferma il nostro segretario nazionale Tajani alle prossime elezioni politiche». La ministra dell’Università e della Ricerca e vicecoordinatore nazionale di Forza Italia, Anna Maria Bernini, ha partecipato ad un incontro conviviale con iscritti e simpatizzanti del partito che si è svolto oggi al ristorante Mediterraneo del centro estivo della Filarmonica di Macerata.
Assieme alla Bernini presente la candidata alle elezioni europee Graziella Ciriaci e molti esponenti di spicco del partito azzurro. Dall’onorevole Francesco Battistoni coordinatore regionale di Forza Italia a Gianluca Pasqui vicepresidente del consiglio regionale e coordinatore provinciale, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, l’assessore comunale Riccardo Sacchi assieme ai consiglieri maceratesi Sandro Montaguti e Barbara Antolini. Tra i presenti all’evento anche il presidente territoriale di Confartigianato Imprese, Enzo Mengoni, poi Masino Ercoli, Ermanno Calzolaio, Giuseppe Rivetti, Gianni Giuli, ed il rettore di Unimc, John McCourt, che ha partecipato nella veste istituzionale e non politica, vista la presenza della ministra dell’Università che per impegni improvvisi non aveva potuto partecipare la scorsa primavera all’apertura dell’anno accademico maceratese.
«C’è stata e ci sarà sempre grande attenzione da parte nostra verso l’Università di Macerata –sono state le prime parole della ministra Bernini accolta da McCourt- abbiamo un contatto costante con il rettore, sempre molto attivo, con cui abbiamo in corso un accordo di programma perché mai come nel caso di Unimc l’ateneo è la città, c’è una forte interconnessione che consente all’università di conoscere e capire la città, ha saputo tenerla viva nei momenti difficili. Si cresce insieme: l’università non è più una torre d’avorio ma ha abbassato i ponti levatoi, ha abbattuto le mura ed è un tutt’uno con la città. Anche con l’Università di Camerino i rapporti sono continui, c’è un accordo di programma pure con loro. I rettori, sia quello attuale che il precedente, sono innamorati del loro lavoro perché credono nell’ateneo, amano gli studenti e la città che ospita l’università. Camerino sta rinascendo e ricrescendo attorno all’ateneo».
Nella sala allestita appositamente per l’appuntamento conviviale con sostenitori e simpatizzanti del partito, la ministra ha approcciato gli aspetti più politici della sua presenza in città. «Sono molto contenta di poter fare questa campagna elettorale anche nelle Marche, a sostegno di candidati in cui crediamo moltissimo. –ha proseguito la Bernini – Candidati competenti, capaci di portare la loro esperienza e capacità dove è necessario, sui dossier necessari perché credo che l’amore per la politica si manifesti così, dedicando alla politica professionalità. Cosa chiediamo all’Europa per le università? Devo dire che stiamo già facendo molte cose assieme: abbiamo un’alleanza universitaria, noi siamo la generazione Erasmus, io stessa sono stata la prima generazione Erasmus. L’Europa ha saputo trasformare i nostri ragazzi in cittadini europei, quasi senza che se ne rendessero conto. Chi è nato nel 2006, quindi vota per la prima volta in queste elezioni, è già cittadino europeo, vive di Erasmus, vive di euro, attraversa le frontiere europee senza necessità di passaporti perché la circolazione è libera. Fa parte di un percorso che l’Europa ha fatto crescere: vogliamo un’Italia ancor più protagonista in Europa attraverso la forza dei suoi eletti». Infine l’appello al voto di tutti i cittadini per battere l’astensionismo che rappresenta un serio rischio al funzionamento democratico dei Paesi e anche dell’Europa.
«Forza Italia sarà ago della bilancia e determinerà certamente il prossimo governo europeo perché è l’unico partito italiano all’interno del Partito Popolare Europeo –ha concluso Anna Maria Bernini- che è il partito più rilevante e significativo in Europa. Ciò che non è opportuno fare è congelare i voti dopo questa tornata elettorale: cosa che noi non faremo di certo, infatti chi vota Forza Italia avrà la certezza che il consenso ricevuto entrerà nel Ppe per trattare temi fondamentali come le case green, l’automobile, la sostenibilità sostenibile. E’ assolutamente necessario un approccio di riconversione digitale ed ecologica in un’ottica di sostenibilità senza distruggere filiere produttive o il lavoro delle persone».
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Ecco un ottimo assist per la sinistra…!!
C’è gente ormai talmente conosciuta che potrebbe risparmiarsi tanti salamelecchi. Raggiunto e pure a malapena il massimo consentito e dalla personalità e dalle capacità e dalla mancanza assoluta di empatia per non parlare di simpatia si dovrebbe guardare al futuro con più realismo. Miss Italia è già finita per qualcuno. E più passano gli anni più saranno in molti ad allontanarsi per non rimanere coinvolti nello stesso disfacimento. Oggi mi sento più buono, parliamo di dissolvenza così magari qualcuno si girà e dirà: ” Ma dove e andato, va bene che si vedeva sempre meno, però sparire così all’improvviso, che poi se andiamo a stringere…”.
Un tempo i figli degli operai venivano mandati all’Università perchè non dovevano finire dietro ad una manovia, come i loro padri. Adesso la pacchia è finita per sempre. Per cui, per molti, l’Università è una zona di parcheggio con l’illusione tipo “ha da passà a nuttata”… Poi finire a servire nei ristoranti, o a fare le pulizie da sfruttati… Mentre oggi mancano operai e soprattutto artigiani.
Alla Bernini mi viene da dire che stare con chi sta lei è un suicidio e che per fortuna, magari pure questa illusoria, viene proposto un Generale che è stato in combattimento (dato che fino a colonnello si sta in prima linea), e che esalta la Decima Legione che si batteva in Britannia, quando gli Inglesi andavano ancora in gonnella e noi Italici eravamo i padroni della civiltà e non i lacchè come lo siamo oggi di tutti i furbastri e i fomentatori di guerre, che sacrificano le persone che vorrebbero vivere in pace. Pensavo di non andare a votare. Invece ci vado a votare, ma non per la Ursula e per quelli che le vanno dietro.