Uno era alla guida con un tasso alcolico di quasi 4 volte superiore al limite, l’altro di oltre tre volte: denunciati dai carabinieri. A Corridonia rintracciato un 42enne che doveva scontare due anni: arrestato.

I controlli lungo le strade sono stati svolti dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Macerata nel corso dell’ultimo fine settimana. Sabato in via Batà i militari hanno osservato la guida incerta di qualcuno che era alla guida di una vecchia Opel Kadett. I carabinieri hanno deciso di fermare l’auto. Alla guida c’era un giovane che è stato sottoposto all’etilometro. Aveva un tasso alcolico di 1,74 grammi per litro (il limite è di 0,5 grammi). Il guidatore è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ed gli è stata ritirata la patente. Lo stesso è successo ad un 57enne di Pollenza che è stato fermato dai carabinieri nelle prime ore del mattino, sempre nel corso dell’ultimo fine settimana. Il controllo è avvenuto a Pollenza. L’uomo è stato fermato mentre stava uscendo da un parcheggio. A insospettire i carabinieri l’andatura a singhiozzo del mezzo. Sottoposto all’etilometro, il conducente aveva un tasso alcolico di 1,95 grammi per litro.

Sempre nel fine settimana i carabinieri di Corridonia hanno arrestato un albanese di 42 anni residente in provincia di Rimini. L’uomo è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Corte di appello di Bologna perché deve scontare due anni. Il 42enne era finito sotto processo per maltrattamenti in famiglia, commessi dal 2018 al 2019 a Rimini. E’ stato rintracciato in una struttura ricettiva di Corridonia, dove alloggiava per motivi di lavoro. Ora è in carcere a Fermo.

(redazione CM)