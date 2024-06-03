Esagerano nel bere e si mettono alla guida:
due denunciati, tasso di 3 e 4 volte il limite
CONTROLLI - Un giovane fermato in via Batà, a Macerata, con 1,74 grammi per litro di alcol nel sangue. A Pollenza un 57enne guidava l'auto a singhiozzo, il controllo ha mostrato un tasso di 1,95. A Corridonia un arresto in una struttura ricettiva: un uomo deve scontare 2 anni per maltrattamenti
Uno era alla guida con un tasso alcolico di quasi 4 volte superiore al limite, l’altro di oltre tre volte: denunciati dai carabinieri. A Corridonia rintracciato un 42enne che doveva scontare due anni: arrestato.
I controlli lungo le strade sono stati svolti dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Macerata nel corso dell’ultimo fine settimana. Sabato in via Batà i militari hanno osservato la guida incerta di qualcuno che era alla guida di una vecchia Opel Kadett. I carabinieri hanno deciso di fermare l’auto. Alla guida c’era un giovane che è stato sottoposto all’etilometro. Aveva un tasso alcolico di 1,74 grammi per litro (il limite è di 0,5 grammi). Il guidatore è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ed gli è stata ritirata la patente. Lo stesso è successo ad un 57enne di Pollenza che è stato fermato dai carabinieri nelle prime ore del mattino, sempre nel corso dell’ultimo fine settimana. Il controllo è avvenuto a Pollenza. L’uomo è stato fermato mentre stava uscendo da un parcheggio. A insospettire i carabinieri l’andatura a singhiozzo del mezzo. Sottoposto all’etilometro, il conducente aveva un tasso alcolico di 1,95 grammi per litro.
Sempre nel fine settimana i carabinieri di Corridonia hanno arrestato un albanese di 42 anni residente in provincia di Rimini. L’uomo è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Corte di appello di Bologna perché deve scontare due anni. Il 42enne era finito sotto processo per maltrattamenti in famiglia, commessi dal 2018 al 2019 a Rimini. E’ stato rintracciato in una struttura ricettiva di Corridonia, dove alloggiava per motivi di lavoro. Ora è in carcere a Fermo.
(redazione CM)
Ben fatto continuate in questo modo, meno famiglie che piangono x i loro cari, e bisognerebbe controllare di piu’ chi gioca con il “cellulare” quando si sta’ alla guida xche’ oramai il cellulare e’ diventato uno “statu simbulu”, spesso le persone se lo portano anche al bagno.
Quasi 4 volte il limite.
Entrambi avevano un tasso alcolico maggiore di tre volte e minore di 4 volte il limite.