di Andrea Cesca

Due medaglie nella gara a squadre ed un quarto posto nell’individuale della mezza maratona che grida vendetta.

Luigi Vagnoli, umbro di nascita, civitanovese d’adozione, ha tenuto in alto i colori dell’Italia ai campionati europei master di corsa su strada che si sono svolti a Porto Santo, isola dell’arcipelago di Madeira, in Portogallo. L’atleta della Dynamik di Palo del Colle ha conquistato l’argento nella 10 km insieme a Stefano Bianconi e don Franco Torresani (sacerdote di Brescia) quarantotto ore dopo ha portato a casa il bronzo nella 21,097 km con Stefano Bianconi e Roberto Melappioni.

«E’ stata una bellissima esperienza – dice Vagnoli -. Nella prima gara sulla distanza di dieci chilometri mi sono piazzato settimo e secondo con il team Italia dietro al Portogallo. Due giorni dopo nella ventuno chilometri sono arrivato quarto con un pizzico di rammarico per aver mancato il podio, ma non ho nulla da rimproverarmi, sono contentissimo. Credo aver fatto un ottima prestazione, nella seconda gara con il team Italia abbiamo preso il bronzo, davanti a noi si sono piazzate Portogallo e Spagna».

Una vita sempre di corsa verrebbe da dire, a sessanta anni Vagnoli percorre una media di novanta chilometri a settimana. Luigi arriva a Civitanova trenta anni fa per ragioni di cuore e svolge la professione di fisioterapista. Quando è nata la passione per la corsa? «Quando avevo tredici anni, con i giochi della gioventù nel 1977. Prima giocavo al calcio, poi il prete del paese a Giano Dell’Umbria organizzò una corsa di tre chilometri per le squadre di calcio della categoria esordienti. La vinsi, arrivai davanti a tutti, un professore di educazione fisica mi vide e mi portò alla Aru Virtus Spoleto. Ho iniziato sulla pista, ho ottenuto il primo titolo italiano nel 1978 nella categoria cadetti con la migliore prestazione umbra di tutti tempi sui 2.000 metri. Poi all’età di venti anni ho iniziato a correre sulla strada».

Quattrocento le gare vinte in carriera, quindici titoli italiani fra categoria master e a livello giovanile, ha qualche rimpianto? «Potevo fare il professionista a tutti gli effetti, ho svolto il servizio militare nel gruppo sportivo dell’esercito, dovevo mettere una firma ma non l’ho fatto. Se potessi tornare indietro farei una scelta diversa».

Tra le corse che ricorda con maggiore soddisfazione il giro del Marocco, la maratona di Londra, due a Mosca e quelle di Terni ed Amelia «con tempi di tutto rispetto». Una passione condivisa con il fratello Maurizio e con la compagna, Laura Amaranti «anche lei corre su strada, grazie a lei la mia alimentazione è più curata. E’ importante avere al proprio fianco una donna che pratica lo stesso sport».

Come fa Luigi Vagnoli a coltivare una passione così impegnativa e faticosa insieme al lavoro? «Ci vuole tanta passione, sacrifici, obiettivi, progetti. Mi piacerebbe trovare degli sponsor per partecipare a gare importanti a livello europeo e mondiale. Non ho curato mai questo aspetto, mi rimprovero di non averlo fatto».

I prossimi appuntamenti sono a Goteborg in Svezia a metà settembre per i campionati mondiali di mezza maratona e il mese dopo a Budapest in Ungheria per i mondiali di maratona, sempre categoria master.