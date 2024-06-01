di Monia Orazi

Un mondo sommerso di droghe, medicinali illegali, armi, documenti falsificati da ottenere in pochi giorni e servizi sessuali a pagamento si nasconde in tutta la provincia maceratese, a portata di clic dal proprio telefonino. Il dark web è ormai sbarcato sull’applicazione di messaggistica istantanea Telegram ed è accessibile praticamente a chiunque, senza necessità di software specifici e autorizzazioni di accesso, come normalmente avviene per quella parte sommersa di internet dove avvengono scambi illegali.

Attivando la funzione “persone vicine” e mantenendo accesa la geolocalizzazione del cellulare, si visualizzano account e gruppi della zona dove ci si trova. Partendo da Civitanova, passando per Morrovalle, Macerata, San Severino e Camerino la musica è praticamente la stessa. Escort che offrono servizi professionali, veri e propri bazar di sostanze illegali, messaggi per ottenere patente e documenti in tre giorni, profili che offrono armi di vario genere.

La funzione di socializzazione è quella meno importante e di fatto ci sono moltissimi profili illegali e fasulli. Nei gruppi numerosi sono gli account eliminati. “Scrivetevi tutti per conoscervi” si chiama uno dei gruppi con base a Civitanova. I primi messaggi che si trovano sono quelli di escort professioniste, che offrono tutta una serie di prestazioni sessuali a tariffe che vanno da 25 euro per venti minuti, a 50 euro per un’ora, 100 euro per due ore, fino al 500 euro per tutta la notte, specificando la disponibilità immediata per appuntamenti, con video, storie e immagini molto esplicite.

Il nome di un altro gruppo tradotto dall’inglese è “Cacciatore di hashish”, tra i componenti ci sono nomi che riportano a donne, ma anche qualcuno che al proprio nickname ha aggiunto parole come coke, weed, hash, ketamine, speed, mdma, mefedron, che non lasciano spazio ad alcun dubbio sul fatto che si tratti di sostanze illegali.

Accanto a qualche nickname compare anche la dicitura Fentanyl, la droga dello stupro, 80 volte più potente della morfina che negli Usa ha causato migliaia e migliaia di morti.

Tra le sostanze in vendita anche benzodiazepine, viagra, allucinogeni, metanfetamine, xanax, varie tipologie di psicofarmaci.

Scorrendo indietro tra i messaggi ci sono anche vere e proprie fotografie di sostanze, come l’hashish oppure pillole che si dice vengano direttamente da Amsterdam. Altra immagine della cocaina, definita come la miglior neve in città, oppure “Tadgine dolce e morbido”, probabilmente un panetto di hashish. Un altro nome non lascia spazio a dubbi in un gruppo che nell’entroterra ha il nome di un uomo, Raphael Market Drugs. Anche in questo caso sono riportati nomi di sostanze sintetiche, ma anche veri e propri medicinali come Ritalin, Diazepam e Loraz.

Non solo, c’è anche l’elenco di una serie di armi: Glock 19, Beretta, Scorpio CZ M16, Silencer, Laser and con spedizioni in ogni parte del mondo. Esaminando un gruppo con posizione legata a San Severino con oltre 390 componenti, che porta il nome di un uomo, si susseguono. Anche qua annunci di prostitute, con prestazioni che vanno dai 20 euro per poco più di 20 minuti ai 300 euro per 5 ore e 500 euro per una notte.

Ecco un messaggio di un altro account: “Ottieni la patente di guida online in meno di tre giorni. Devi solo saper guidare e conoscere molto bene le regole della strada e puoi ottenere la patente di guida in tre giorni. Non è necessario superare l’esame e il resto, l’importante è sapere come guidare e riceverai la tua patente senza alcun problema”.

Lo si legge in un gruppo Raggiano, che porta il nome di una frazione della città ducale, con posizione legata a Camerino. Anche qua una miriade di annunci sessuali, sia in presenza che in webcam, tra i componenti un contatto dal nome piuttosto eloquente “Canna shop”, che specifica di effettuare consegne veloci, con un elenco di almeno 30 tipi di droghe diverse e farmaci tra cui appunto testosterone o oppiacei, di nuovo il fentanyl, ketamina, viagra, lsd eroina, mdma. Di nuovo un altro annuncio di un certo Daniel per chi vuole ottenere documenti in modo illegale, patente di guida, passaporto, carta d’identità, visto permesso di soggiorno, permesso di lavoro. “Si offre a stranieri, a chi non ha tempo per seguire la teoria, a chi ha fallito l’esame e si parla anche addirittura di certificati come il permesso di soggiorno, il permesso di lavoro, certificati di vaccinazione covid, patente in tre o quattro giorni”. E’ tutto un programma il nome di un account, “Distributore”, che offre un lungo elenco di sostanze.

Sempre nel territorio di Camerino un gruppo dal nome di sole tre lettere, con i soliti annunci sessuali. Non lontano da Morrovalle l’account “Lass store, tutto disponibile”, si definisce un ingrosso e dichiara di avere 66 anni. Armi, coca, viagra, crack, lsd, xtc, sono alcuni dei nomi riportati, insieme a tante storie e video, con tantissime sostanze, droghe, medicinali.

Eloquente il nome di un altro account “Cokewithashish”. Monitorando questi gruppi per qualche giorno, la caratteristica spiccata che emerge è l’elevata mobilità dei componenti, abbondano le scritte “account eliminato”. Una strategia utilizzata per sfuggire a qualsiasi tipo di tracciabilità, cambiando spesso nome. Tra gli account recenti di pusher attivati sulla piazza di Civitanova, ci sono “Vendari droga Italia”, “Wape Strore Weed Drug”, “Vibes Cannabis Premium” che dichiara di avere 52 anni. Già domani non ci saranno più e si saranno camuffati altrove, sotto un altro nick name.