Quasi quattro denunce di reato al giorno, aumentano gli arresti e le persone denunciate, in crescita anche il numero di violazioni lungo le strade. La questura di Macerata ha fotografato la situazione del Maceratese nell’arco di un anno, questo in occasione della festa, che si svolgerà domani al teatro Lauro Rossi di Macerata, per i 172 anni della fondazione del Corpo. Il lavoro della Divisione Anticrimine, delle Volanti, della Squadra mobile, della Scientifica, della Stradale, dell’Ufficio immigrazione completano il quadro del presidio sul territorio, a 360 gradi. Per quanto riguarda le misure per prevenire i reati, la divisione Anticrimine ne ha adottate 176. Ventidue di queste sono ammonimenti del questore per casi stalking o violenza domestica. Sono 59 i fogli di via, 42 i Daspo urbani (Dacur, lo scorso anno 45), 19 i Daspo (lo scorso anno erano 12). Per quanto riguarda le denunce di reato all’autorità giudiziaria (dunque complessive) sono state 1.417 (quasi quattro al giorno). Lo scorso anno le denunce erano state 1.307. La polizia ha denunciato 376 persone (12 per spaccio) e ne ha arrestate 50 (10 per spaccio). Lo scorso anno erano 37 gli arresti e 317 le denunce. Sono 16 le persone segnalate come assuntori di droga. Sequestri di droga, in un anno 169 grammi di marijuana, 90 di cocaina, 1.024 di eroina, 1.266 di hashish e 9 flaconi di metadone.

Per la polizia quest’anno c’è stata la novità dell’arrivo di un nuovo questore, Luigi Silipo che domani parteciperà per la prima volta alla festa della polizia di Macerata. Sono 140 i servizi di controllo del territorio emessi dal questore, tra lui e il suo predecessore, Vincenzo Trombadore, nel corso del 2023. In campo oltre al personale della questura anche il Reparto Prevenzione crimine Marche – Umbria di Perugia e il Nucleo Cinofili di Ancona. Sono continuati anche i controlli nei cantieri della ricostruzione.

Anche il vertice della Polizia stradale della provincia di Macerata è cambiato e dal 27 marzo dello scorso anno è diretta da Alberto Luigi Valentini. Sono molto aumentati i controlli: 18.157 veicoli (quasi 4mila in più rispetto al 2022) e sono state accertate 10.801 violazioni al codice della strada (erano state 7.903 nel 2022). Ritirate 352 patenti (erano state 266 nel 2022). Sono state 294 le segnalazioni alla prefettura per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe. Sono stati 406 gli incidenti stradali rilevati di cui 2 mortali, 171 con feriti e 233 con soli danni. 19.458 le persone identificate.

In un anno la Divisione amministrativa ha rilasciato 20mila passaporti, 89 sono le autorizzazioni e licenze rilasciate, mentre i porti d’arma oltre 1.100 tra uso sportivo e caccia.

Per quanto riguarda l’Ufficio immigrazione, al 31 dicembre dello scorso anno sono 43.428 i cittadini stranieri non comunitari soggiornanti in provincia, minori esclusi. Di questi, 8.427 hanno il permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 1.352 per lavoro autonomo, 8.553 per motivi di famiglia e 321 per motivi di studio. I permessi di soggiorno emessi per la prima volta sono stati 4.650; quelli rinnovati alla scadenza 9.714; quelli rifiutati o revocati sono stati 118. Nel periodo in esame sono stati espulsi 60 cittadini extracomunitari. Sono stati, inoltre, identificati 1127 cittadini stranieri, 862 dei quali provenienti dagli sbarchi sulle coste italiane, 265 “extra sbarchi”. Il locale Ufficio immigrazione ha redatto complessivamente 740 verbali per richieste di protezione internazionale. Nelle strutture del maceratese sono accolti 1.532 stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale provenienti dal conflitto ucraino.

Per quanto riguarda le pattuglie sul territorio, tra Macerata (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) e il commissariato di Civitanova sono stati impiegati 2.897 equipaggi h24. I controlli su strada sono stati 13.450 nel corso dei quali sono state identificate 30.418 persone, controllati 17.596 veicoli. Infine la Polizia Postale di Macerata ha perseguito 32 reati e denunciato 106 persone. In particolare truffe e frodi informatiche.