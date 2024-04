Prosegue a spron battuto la serie di inaugurazioni dell’amministrazione comunale recanatese. Stamattina è toccato alla bretella che collega la città leopardiana con Castelfidardo dal versante della zona industriale Squartabue. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco di Recanati Antonio Bravi, dell’assessore regionale Francesco Baldelli, del presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali e dei sindaci di Loreto e Castelfidardo Moreno Pieroni e Roberto Ascani. Chiaramente assente Francesco Fiordomo, che in qualità di assessore ai lavori pubblici ha ovviamente seguito da vicinissimo la realizzazione dell’opera ma che, dopo la scelta di scendere in campo alle prossime elezioni comunali come candidato sindaco, è stato revocato dalla carica avuta fino a un mese fa.

Un’opera importante, del valore di 1,2 milioni di euro, per la decongestione del traffico veicolare pesante a servizio della zona industriale recanatese, che sgraverà la frazione di Villa Musone e permetterà di raggiungere più agevolmente le principali arterie stradali della regione. «Una strada che decongestionerà finalmente il traffico veicolare pesante dall’area abitata di Villa Musone – ha dichiarato Bravi – verrà alleggerito il transito di mezzi pesanti e non che fino ad oggi hanno creato difficoltà logistiche e imbottigliamenti del traffico, soprattutto nelle ore di punta. Un intervento reso possibile grazie ad un lavoro congiunto tra i Comuni di Recanati, Loreto e Castelfidardo e le Provincie di Ancona e Macerata. Un’importante e complessa collaborazione istituzionale che ha dato il risultato che ci eravamo prefissati e che oggi festeggiamo insieme».

«Esprimo la massima soddisfazione per quanto stiamo finalmente vedendo – dice Carnevali – il territorio aveva necessità del completamento di questi lavori per migliorare la viabilità e per favorire l’economia che insiste su di esso. La situazione generale richiedeva un intervento così consistente per un miglioramento complessivo di tutta l’area in questione. In questo modo abbiamo reso più agevole il passaggio viario poiché saranno eliminate quote di traffico importante su Acquaviva e quindi Castelfidardo e su Villa Musone quindi Loreto».

Il tratto della bretella ricadente nel territorio recanatese ha una lunghezza di 450 metri e una rotatoria dal diametro di 50 metri per un costo d’intervento pari a 1,2 milioni, finanziato per 850mila euro dalla Regione nell’ambito degli investimenti per l’ampliamento ed il potenziamento delle infrastrutture stradali regionali, erogato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. «Nell’arco dei cinque anni di amministrazione gli investimenti sulle nuove infrastrutture stradali ammontano a 6,4 milioni di euro di cui oltre il 50% non hanno gravato sulle casse pubbliche in quanto sono stati finanziati dai fondi reperiti grazie ai numerosi bandi vinti dal Comune. Di questi 6,4 milioni di euro, 4,2 milioni sono i lavori già eseguiti e 1,1 milioni di euro appaltati e recentemente avviati per la manutenzione di strade urbane ed extraurbane – aggiunge Bravi – mi fa piacere ricordare che in questi anni siamo riusciti a farci finanziare quasi il 90% delle opere pubbliche dai fondi governativi senza pesare sulle casse comunali. Un grande risultato che sta trasformando, giorno per giorno, come da programma, la nostra bella città in un modello di modernità ed efficienza per una migliore qualità di vita di tutti».

Bravi ricorda anche i diversi altri interventi in materia di sicurezza stradale. «Oltre agli interventi ciclici di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade urbane ed extraurbane, tra gli altri importanti interventi di sicurezza stradale eseguiti ricordiamo la realizzazione delle nuove rotatorie nei seguenti incroci: rotatoria tra la strada comunale Capecci e la Guzzini per 145mila euro, di cui 100 con i fondi regionali, la rotatoria della Fratesca con la strada Addolorata e quella di Madonna Cupa di Varano – finisce il sindaco – è già in corso di esecuzione e a breve sarà completata la realizzazione della messa in sicurezza dell’incrocio tra via Urbani, strada San Pietro e strada Torrette mediante l’installazione di un moderno impianto semaforizzato. Sempre con l’obiettivo di migliorare la messa in sicurezza stradale e pedonale, il Comune ha realizzato un intervento di 550mila euro, fondi interamente vinti dai bandi del Pnrr per percorsi pedonali sicuri, messa in sicurezza ponti e messa in sicurezza stradale mediante l’installazione di barriere. Grazie ai fondi europei sono stati realizzati interventi per circa 200mila euro in materia di miglioramento della viabilità rurale. Infine, e non da ultimo, l’amministrazione comunale ha di recente finanziato con fondi propri, per 100mila euro, l’acquisto di due scavatori e un camion per far fronte alla costante e ciclica manutenzione ordinaria e straordinaria delle numerose strade bianche presenti su tutto il territorio recanatese».

L’esautorato Francesco Fiordomo è rimasto a guardare da lontano e ha affidato a Facebook le sue considerazioni, rifuggendo ogni polemica ma rivendicando con orgoglio le opere che Bravi sta inaugurando in questi giorni. «Centro del Riuso, nuova bretella, sistemazione area sportiva: tre interventi per Villa Musone, tre interventi per Recanati e per il territorio, tre lavori pubblici che migliorano la qualità della vita della nostra comunità», il suo commento.