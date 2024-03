Spara alla moglie malata, la uccide e poi tenta il suicidio. E’ la tragedia che si è consumata stamattina a Corridonia, in via Macina, nelle campagne a confine con Mogliano.

L’allarme è scattato poco prima delle 7. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, 86enne, avrebbe imbracciato il fucile da caccia e sparato alla moglie, anche lei di 86 anni, da tempo malata e inferma a letto. Poi avrebbe rivolto l’arma contro se stesso, sparandosi. Lei è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati 118, carabinieri, il medico legale e il pm di turno. All’arrivo dei soccorsi, per lei non c’è già più niente da fare, mentre l’uomo era ancora vivo, per cui è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. E’ stato trasferito a Torrette in condizioni gravissime.

(in aggiornamento)

(foto Falcioni)