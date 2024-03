Dopo aver salvato la pelle riportando la serie dei quarti in equilibrio (2-2) con due vittorie consecutive, la Lube Civitanova gioca tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum la bella contro la Mint Vero Volley Monza. Gara 5 è in programma domani (ore 20.30 con diretta Volleyball TV e Radio Arancia). Chi vince con qualsiasi risultato stacca il pass per le semifinali scudetto dove incontrerà l’Itas Trentino in una serie al meglio delle cinque partite, chi perde scende nei play off 5° posto insieme a Cisterna, Modena, Padova, Verona e la perdente di gara 5 dei quarti tra Milano e Piacenza. Le ultime due battaglie sportive con i brianzoli hanno mostrato una Lube in crescita. Un Palas invaso dai tifosi potrà fare la sua parte, ma a decidere la sfida saranno i dettagli. Per domare il gruppo di Massimo Eccheli servirà una Lube lucida e combattiva fino all’ultimo pallone.

«Siamo contenti di avere raddrizzato la serie – dice coach Chicco Blengini – ma dobbiamo recuperare le energie nervose e mantenere il controllo per non vanificare gli sforzi, i tie break ravvicinati sono stati dispendiosi. L’impegno c’è sempre stato, ma a questi livelli non è facile avere il pieno controllo dei match, ognuno deve sfruttare le proprie qualità in funzione del miglior gioco possibile, poi in campo ci sono anche gli avversari. Il team sta affrontando bene queste gare dal punto di vista mentale, sul piano tecnico c’è sempre da migliorare, ma manca il tempo per insistere su ogni singolo aspetto. Vanno limitate le sbavature e alzato il livello studiando i match perché i dettagli faranno la differenza».

«Per noi è l’ultima occasione di accedere alle semifinali – commenta il coach di Monza Massimo Eccheli – Dovremo essere molto bravi e determinati, cercando di approcciare al meglio la gara subito dal primo parziale. Sono due squadre che si conoscono molto bene, quindi probabilmente saranno i dettagli a far la differenza in questo confronto. Ci stiamo preparando al meglio e siamo convinti che faremo una buona partita dando battaglia fino all’ultimo”.