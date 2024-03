Lube comunica che è già attiva la prevendita biglietti online e shop Vivaticket per gara 5 dei quarti scudetto contro Mint Vero Volley Monza, in programma mercoledì 27 marzo (alle 20,30) all’Eurosuole Forum. La prevendita al botteghino, invece, aprirà alle 17 di oggi (Orari biglietteria lunedì 25 e martedì 26 marzo ore 17-19- mercoledì 27 marzo 10-12 e 18-20.30).

In arrivo un incontro senza margine di errore tra brianzoli e marchigiani. Dopo i successi per 3-1 di Monza nei primi due atti della serie, sono arrivate due vittorie di Civitanova al tie break. Mercoledì non saranno ammesse sbavature, né da una parte né dall’altra. Un ruolo fondamentale lo avranno i Predators con un grande incitamento.

Prevendita online Vivaticket- Due le modalità proposte: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.

I PREZZI DEI BIGLIETTI

PREMIUM: 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto.*

GOLD: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto.*

TRIBUNA: 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto.*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto.*

*Ridotto riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori).

Info@lubevolley.it – 0733/1999422.